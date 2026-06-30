Santander lidera alianza regional de donación de órganos y ya suma 44 donantes efectivos

En un esfuerzo por descentralizar y fortalecer el sistema de salud en el oriente colombiano, el departamento de Santander asumió el liderazgo de la Coordinación Regional No. 4 de la Red de Donación y Trasplantes. Esta alianza estratégica, operada a través de la Secretaría de Salud departamental, unifica las acciones de cuatro departamentos (Arauca, Cesar, Norte de Santander y Santander) con un objetivo claro: derribar las barreras de acceso a los trasplantes y optimizar la respuesta ante potenciales donantes.

El impacto de este trabajo articulado entre autoridades sanitarias, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y bancos de tejidos ya se refleja en las cifras de la actual vigencia. De acuerdo con el balance oficial, se han identificado y atendido 121 alertas de posibles donantes en la región. El despliegue operativo ha permitido canalizar estas alertas con alta efectividad, consolidando un total de 20 donantes efectivos de órganos y tejidos, sumados a 24 donantes efectivos de tejidos. Estas cifras se traducen directamente en nuevas oportunidades de vida y tratamientos médicos para decenas de pacientes que permanecen en las listas de espera del país.

El éxito de la gestión radica en el acompañamiento técnico directo a las IPS generadoras. La estrategia se ha centrado en optimizar la identificación temprana y notificación oportuna de los donantes, además de garantizar el estricto cumplimiento de la legislación que regula esta actividad en Colombia.

“La articulación entre las instituciones de salud, las entidades territoriales y la Red de Donación y Trasplantes es fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema y garantizar que cada oportunidad de donación pueda convertirse en esperanza para quienes esperan un trasplante”, explicó Gilma Yaneth Alba Guio, Referente de la Regional No. 4 de la Red de Donación y Trasplantes.



A pesar de los avances técnicos, las autoridades recuerdan que el factor humano sigue siendo el eslabón más importante de la cadena. Desde la Regional No. 4 se hace un llamado vehemente a la comunidad para romper mitos, informarse y, sobre todo, manifestar la voluntad de ser donantes en el núcleo familiar.

“Donar es un acto de generosidad”, enfatizó la funcionaria, quien además recordó los canales oficiales para que los ciudadanos formalicen su decisión. Los interesados pueden realizar el registro oficial de forma digital a través de la página web del Instituto Nacional de Salud (INS), o bien tramitarlo de manera presencial en las oficinas de la Regional Número 4 de trasplantes, ubicadas en Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, ubicada en Floridablanca.

Las personas interesadas en conocer más acerca de la donación de órganos pueden escribir al correo electrónico donacionytrasplantes@santander.gov.co o pueden comunicarse al celular 300-9165070.