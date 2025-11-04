Santander pide a Invías cumplir convenio para recuperar vía Barbosa – Bucaramanga

La Gobernación de Santander reiteró su llamado al Gobierno Nacional y al Invías para que cumpla con el acuerdo firmado en 2024 junto a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander, que busca destinar $2,4 billones para la recuperación de varias vías, entre ellas la que de Barbosa conduce a Bucaramanga, una de las carreteras más deterioradas y estratégicas del oriente colombiano.

El secretario de Planeación de Santander, Ignacio Nieto Mogollón, explicó que el convenio fue suscrito con el Instituto Nacional de Vías (Invías) con el objetivo de utilizar los ingresos proyectados de los peajes de este corredor vial para traerlos a valor presente y así iniciar las obras de intervención. Sin embargo, advirtió que el acuerdo “no se ha podido materializar” y que la demora está afectando gravemente la economía, el turismo y el acceso a servicios de salud en las provincias del departamento.

“Hay un clamor por esa vía de orden nacional que nos duele a todos los santandereanos. Nos afecta en el turismo, en el desarrollo y en la atención médica de nuestros habitantes. Este es un compromiso que se firmó el año pasado en Curití y que hoy seguimos esperando que el Gobierno Nacional cumpla”, señaló Nieto Mogollón.

El funcionario también recordó que, mientras se concreta la ejecución de ese convenio, el Gobierno de Santander avanza con la intervención de vías secundarias y terciarias dentro del Plan de Desarrollo Departamental, con una meta de 80 kilómetros de placas huellas en distintos municipios.



“Estamos trabajando con los alcaldes para priorizar los tramos más críticos. Santander tiene más de 2.000 kilómetros de vías terciarias por intervenir, lo que representa un reto enorme dada la diversidad del territorio. Pero seguimos avanzando en mejorar la conectividad para las provincias”, añadió el secretario.

El viernes 31 de octubre, debido al deterioro de la vía y por cuenta de las lluvias, un tramo de la vía entre Oiba y Bucaramanga, sector La Charca, colapsó afectando la movilidad, Invías intervino la zona y hay paso a un carril.

Jessica Juliana Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander dio a conocer las inversiones en las vías de los departamentos que firmaron el convenio: "De acuerdo con los reportes emitidos por el Invías, 326 mil millones de pesos se han recaudado en los peajes de esta vía desde el año 2023 y sólo se han invertido 62 mil millones, eso equivale a menos del 20%".