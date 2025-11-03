Más de 10 días permanecerán sin luz los municipios que convergen en la Transversal del Carare

Personal técnico y operativo de empresas eléctricas y organismos de emergencia permanece en la zona rural entre Barbosa y Cimitarra, donde el colapso de tres torres de energía dejó sin servicio a más de 14.500 usuarios del sur y occidente de Santander.

Según informó Javier Sierra Bohórquez, subgerente de Subestaciones y Líneas, “esa falla comprometió tres estructuras. La línea Barbosa a Cimitarra afecta el servicio en todo el suroccidente del departamento”.

Los equipos adelantan labores de remoción de vegetación, construcción de ancladeros y traslado manual de material, debido a las difíciles condiciones de acceso que impiden el ingreso de maquinaria hasta el punto donde se desplomaron las estructuras.

El proceso de restablecimiento tardará al menos diez días, pues se requiere la instalación de una variante temporal de dos kilómetros para sortear la zona de falla geológica y reconectar la línea hacia la subestación Cimitarra.



Además, con el apoyo de Cenit, ISA y el Grupo EPM, se realiza el traslado de tres nuevas estructuras desde Medellín, que reemplazarán las afectadas por el movimiento en masa.

Las autoridades locales mantienen la calamidad pública en los municipios más afectados, mientras se prioriza la atención a hospitales, acueductos y zonas rurales mediante plantas eléctricas y sistemas alternos de energía.

El alcalde de Cimitarra, Luis Hernando Santa María, aseguró que “la prioridad es mantener en funcionamiento el hospital San Juan, sobre todo para pacientes que deben estar con aparatos electrónicos conectados y el suministro de agua potable. Pedimos paciencia a la comunidad mientras se ejecutan los trabajos técnicos, ya que la seguridad de los operarios también está en riesgo”.

Comercios, transportadores y la producción agropecuaria de la región se mantienen en alerta ante la situación, que deja dificultades para la activación de los sistemas de riego y ordeño, así como la conservación de alimentos ante la dificultad eléctrica.