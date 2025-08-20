Taxistas en Barrancabermeja bloquean vías y se suman al paro contra el transporte ilegal

La mañana de este miércoles, Barrancabermeja vivió una jornada de congestión y parálisis en la movilidad debido a las protestas adelantadas por el gremio de taxistas, que se unieron a la convocatoria del Paro Nacional. Con bloqueos en los principales accesos de la ciudad, los conductores reclamaron mayores controles frente al transporte ilegal que, aseguran, los mantiene en desventaja.

Las interrupciones más críticas se registraron en el puente elevado, el sector del As de Copas y la avenida 52, a la altura del parque Camilo Torres. También hubo cierres intermitentes en Paso Nivel, lo que complicó el tránsito hacia la vía Bucaramanga y generó fuertes trancones que afectaron a cientos de ciudadanos.

Los manifestantes señalaron que la crisis del sector se agrava cada día con la proliferación de motos y vehículos particulares que prestan servicio sin los requisitos legales, mientras el transporte formal asume altos costos operativos y obligaciones financieras.

“Hace meses venimos reclamando medidas a las autoridades locales. Firmamos acuerdos con Tránsito y la Secretaría de Seguridad, pero hasta ahora no se cumplen. La informalidad ya desapareció a las busetas y ahora amenaza a los taxis”, expresó Virgilio Barco, vocero de los taxistas en la ciudad.

Con esta jornada, los conductores del Puerto Petrolero se suman a las manifestaciones realizadas en otras ciudades del país, en el marco de lo que llaman una lucha por la supervivencia del transporte público legal en Colombia.