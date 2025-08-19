Taxistas y transporte especial anuncian protesta en aeropuerto Palonegro: prográmese

Los gremios de taxistas y conductores de servicio especial del área metropolitana de Bucaramanga anunciaron una movilización para el próximo lunes 25 de agosto a las 7:00 a.m. en el sector de La Polvorera, vía que conduce de Girón al aeropuerto internacional Palonegro.

La decisión fue tomada tras declararse en asamblea permanente por lo que califican como una “privatización” del transporte público en la terminal aérea, situación que aseguran lleva más de tres años sin solución pese a la intervención de distintas autoridades.

En un comunicado, los transportadores recordaron que la Superintendencia de Transporte expidió en octubre de 2024 la Resolución 10025, en la que se ordenaban medidas para garantizar la seguridad y regular la operación en el aeropuerto. Sin embargo, según los conductores, los lineamientos no se han cumplido y, por el contrario, denuncian que el operador privado “Taxi Aeropuerto” inició una “guerra” contra quienes no se afilian al consorcio.

Entre las irregularidades que señalan están restricciones para el ingreso al parqueadero público, agresiones físicas y verbales contra los conductores, exigencia de pago por carné y uniformes para poder trabajar, retiro de vehículos por parte de personal civil, eliminación de zonas amarillas y limitación del acceso a la plataforma de pasajeros.

“El monopolio que se implementó vulnera los derechos de más de 7.200 taxistas en Bucaramanga y su área metropolitana. Se atenta contra el derecho al trabajo, a la igualdad y a la libre movilidad”, señaló el Comité Organizador en el documento.

El pronunciamiento también incluye cuestionamientos al peaje instalado en el cruce hacia el aeropuerto, el cual -según recuerdan- debía ser provisional, pero tras más de 10 años sigue en funcionamiento, encareciendo los costos de operación. Además, expresaron su rechazo a las fotomultas en el sector del peaje de Lebrija - Girón, donde se redujo el límite de velocidad a 30 km/h pese a tratarse de una vía nacional con reglamentación de 80 km/h.

Los transportadores advirtieron que el próximo 25 de agosto será la “hora cero” de su movilización, con la que buscan llamar la atención de las autoridades nacionales y locales para que se dé una solución definitiva a lo que denominan “una crisis de monopolio y persecución en el aeropuerto Palonegro”.