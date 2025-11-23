En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Temor en la provincia de García Rovira, Santander, por incursiones de grupos armados ilegales

Temor en la provincia de García Rovira, Santander, por incursiones de grupos armados ilegales

Comunidades rurales alertan sobre recorridos de grupos armados ilegales y amenazas a ganaderos. La Gobernación de Santander encabezó un consejo de seguridad para reforzar la presencia militar en García Rovira.

