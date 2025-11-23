Temor en la provincia de García Rovira, Santander, por incursiones de grupos armados ilegales

La presencia de hombres armados que transitan en altas horas de la noche y la madrugada por distintos municipios de la provincia de García Rovira, en Santander, ha generado temor entre los habitantes de Málaga, Carcasí, Concepción y San Andrés.

Campesinos y ganaderos denuncian que, además de los recorridos irregulares de estos grupos, ya se han registrado llamadas extorsivas dirigidas a varios productores de la zona.

Un habitante alertó que la situación se presenta principalmente “desde Málaga hacia la Troncal del Norte y Pamplona, en el páramo del Almorzadero”, y pidió al Gobierno Departamental y Nacional reforzar la presencia militar para evitar que estas estructuras sigan intimidando a las comunidades.

La preocupación llevó a que las autoridades realizaran un consejo de seguridad en la provincia, encabezado por el gobernador de Santander Juvenal Díaz. Allí se confirmó que los hombres que se movilizan en la zona pertenecerían al Clan del Golfo y al ELN, según los reportes analizados.



Tres días de gobernanza provincial en García Rovira



Continuamos con nuestra gobernanza provincial, esta vez desde la capital de la provincia de García Rovira, Málaga, donde instalamos un Consejo de Seguridad junto a autoridades militares, policiales, civiles y alcaldes.… pic.twitter.com/z9tFB3JW8A — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) November 21, 2025

Durante la sesión, la Gobernación de Santander, junto con alcaldes y autoridades de seguridad, revisó las amenazas actuales y las prioridades territoriales más urgentes.

Se evaluaron riesgos asociados a Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) y estructuras de delincuencia común.

Al finalizar el consejo de seguridad, los alcaldes de los municipios se abstuvieron de entregar declaraciones sobre las conclusiones del encuentro, entre tanto, la Fuerza Pública aún no ha detallado cuáles serán las acciones concretas que se implementarán en la zona para hacer frente a las incursiones de los grupos armados ilegales.

El temor en la comunidad es profundo, habitantes recuerdan que durante años esta fue una de las zonas más golpeadas por estructuras guerrilleras, y hoy, tras las nuevas denuncias, sienten que esa sombra vuelve a activarse en la provincia.

Muchos evitan salir en horas de la noche y no se atreven a cruzar por los puntos críticos donde antes también imponían su presencia los grupos armados, señalan que hay un retroceso en materia de seguridad, mientras esperan respuestas contundentes de las autoridades.