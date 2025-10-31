Terminal de Transportes de Bucaramanga operará con transbordos por cierre de vías en Santander

La movilidad entre Bucaramanga y Bogotá se encuentra seriamente afectada por cuenta de los cierres viales ocasionados por las lluvias en Santander. Desde la Terminal de Transportes de Bucaramanga, las autoridades informaron que, ante la emergencia, las empresas operan con transbordos para garantizar, en la medida de lo posible, la salida de los viajeros durante el puente festivo de Todos los Santos.

Según explicó el gerente de la terminal, Jaime José Pérez, los despachos por la ruta tradicional se suspendieron luego del socavamiento registrado en el sector de La Charla, en el municipio de Oiba, sobre la vía que conecta a Bucaramanga con Bogotá.

“Lamentablemente estamos iniciando un puente que esperábamos con inconvenientes, aunque estamos trabajando, las empresas de transporte han tomado la decisión de viajar por vías alternas como es la vía Duitama a San gil y Bucaramanga hacia Bogotá por el Magdalena Medio, además en algunos puntos con transbordos, en ara de facilitar a los viajeros su movilidad, pero pedimos paciencia a los usuarios, ya que los tiempos de viaje se han incrementado”, señaló.

La situación también afecta la troncal del Carare, donde un deslizamiento de tierra colapsó parte de la vía, dejando incomunicadas varias localidades.



Como alternativa, los buses están utilizando la Troncal del Magdalena Medio, una ruta más extensa que puede tardar hasta 14 horas entre Bucaramanga y Bogotá. Además, las empresas advierten que los costos de los tiquetes podrían aumentar debido al mayor consumo de combustible y los peajes adicionales.

El Invías y la Gestión del Riesgo de Santander confirmaron el envío de maquinaria para remover el material y habilitar los corredores, aunque todavía no hay una fecha definida para restablecer completamente el paso.

Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar el estado de las vías antes de salir y programar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos durante el puente festivo.