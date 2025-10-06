Transportadores en Santander bloquean peajes y dejan pasar vehículos gratis en señal de protesta

A esta hora se desarrollan protestas en varios peajes que comunican a Santander con Boyacá, especialmente entre Bucaramanga y Barbosa. Las comunidades y el gremio transportador se movilizan para exigir el cumplimiento de los compromisos del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) en la reparación de la malla vial, que aseguran se encuentra en pésimo estado.

Los manifestantes levantaron las talanqueras de los peajes de Curití, Pescadero y Oiba, permitiendo el paso gratuito de vehículos como medida de presión. En el caso de Curití, sobre la vía San Gil – Bucaramanga, se presenta cierre total de la carretera y congestión vehicular.

Ramiro Olaya, representante del gremio transportador, aseguró que se agotó la paciencia frente a los incumplimientos del Gobierno nacional: “Nos cansamos de las promesas del Gobierno y de Invías. Llevamos más de 20 años con una infraestructura vial en mal estado. No podemos seguir permitiendo que se recauden miles de millones en los peajes mientras las vías continúan deterioradas”, manifestó. Mientras tanto, los líderes de la manifestación denuncian que los recursos recaudados en los peajes no se están invirtiendo en la rehabilitación de los corredores viales, lo que afecta gravemente el transporte de carga, el turismo y el traslado de pacientes hacia centros médicos.

“Queremos una vía digna. Esta situación nos tiene trabajando a pérdidas y afecta también a las comunidades que dependen de estas carreteras”, agregó Olaya.



En municipios como Saboyá, Arcabuco, Oiba, Curití, Pescadero y Tres Piedras, los transportadores y habitantes reclaman la intervención urgente de la llamada Troncal Central, que conecta los departamentos de Santander, Boyacá y Norte de Santander, y que aseguran se ha convertido en un corredor peligroso por su deterioro.

De momento, las autoridades hacen presencia en los puntos de concentración para dialogar con los manifestantes, mientras el tránsito se mantiene parcialmente habilitado con las talanqueras levantadas.