En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
B-King y Dj Regio Clown
Ecopetrol
Huracán Melissa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Trasladan ayudas humanitarias a familias afectadas por movimiento en masa en Vélez

Trasladan ayudas humanitarias a familias afectadas por movimiento en masa en Vélez

Según las autoridades, 27 familias debieron ser evacuadas por el colapso y daños en sus viviendas tras el movimiento en masa en Vélez, Santander.

Colapso transversal del Carare.jpg
Blu Radio. Colapso transversal del Carare //Foto: Defensa Civil Santander
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

Este viernes 31 de octubre serán trasladadas ayudas humanitarias al municipio de Vélez, en el sur de Santander, para las familias afectadas por el movimiento en masa que destruyó varios tramos de la transversal del Carare, eje vial que comunica a esta población con el Magdalena Medio y que afectó sus viviendas.

Los kits de ayuda incluyen elementos de aseo, frazadas y colchonetas, según confirmó el director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, quien además señaló que se adelanta el censo de damnificados y afectados en la vereda Zarandas, una de las zonas más impactadas por la emergencia.

“Efectivamente, en el municipio de Vélez, en horas de la madrugada, nos reportan un gran movimiento en masa sobre la jurisdicción que conduce hacia el municipio de Landázuri. Este evento afecta a 27 familias, que ya fueron reubicadas, y causó la pérdida total de la calzada en el corredor vial del Carare-Opon”, explicó Sánchez.

El funcionario indicó que se están desarrollando acciones en la fase de respuesta en articulación con el Invías y el operador vial de la zona, con el fin de iniciar labores de remoción de material y habilitar nuevamente el paso. Además, la Gobernación de Santander dispuso maquinaria amarilla para apoyar las labores de recuperación.

Lea también:

  1. Emergencia vial Vélez - Santander.jpg
    Blu Radio. Emergencia vial en Vélez, Santander //Foto: Defensa Civil de Santander
    Santanderes

    Remoción en masa destruyó carretera en Vélez, Santander: 27 familias evacuadas

  2. foto remoción Vélez.jpg
    Remoción de tierra en Vélez, Santander
    // Bomberos de Vélez
    Santanderes

    Se agrava emergencia en Vélez: 100 hectáreas de cultivos y potreros arrasadas por remoción

“El escenario es bastante complejo. Se trata de una falla geológica que ha comprometido una cantidad considerable de hectáreas. Hemos evidenciado, por medio de videos, cómo la vegetación y los potreros se han visto afectados por la saturación del terreno, lo que generó este movimiento en masa”, añadió el director de Gestión del Riesgo.

En el sitio hacen presencia los organismos de socorro del municipio de Vélez, junto con unidades del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, quienes atienden la emergencia y adelantan labores de evaluación de daños.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Emergencias por lluvias

UNGRD

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad