Trasladan ayudas humanitarias a familias afectadas por movimiento en masa en Vélez

Este viernes 31 de octubre serán trasladadas ayudas humanitarias al municipio de Vélez, en el sur de Santander, para las familias afectadas por el movimiento en masa que destruyó varios tramos de la transversal del Carare, eje vial que comunica a esta población con el Magdalena Medio y que afectó sus viviendas.

Los kits de ayuda incluyen elementos de aseo, frazadas y colchonetas, según confirmó el director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, quien además señaló que se adelanta el censo de damnificados y afectados en la vereda Zarandas, una de las zonas más impactadas por la emergencia.

“Efectivamente, en el municipio de Vélez, en horas de la madrugada, nos reportan un gran movimiento en masa sobre la jurisdicción que conduce hacia el municipio de Landázuri. Este evento afecta a 27 familias, que ya fueron reubicadas, y causó la pérdida total de la calzada en el corredor vial del Carare-Opon”, explicó Sánchez.

El funcionario indicó que se están desarrollando acciones en la fase de respuesta en articulación con el Invías y el operador vial de la zona, con el fin de iniciar labores de remoción de material y habilitar nuevamente el paso. Además, la Gobernación de Santander dispuso maquinaria amarilla para apoyar las labores de recuperación.



“El escenario es bastante complejo. Se trata de una falla geológica que ha comprometido una cantidad considerable de hectáreas. Hemos evidenciado, por medio de videos, cómo la vegetación y los potreros se han visto afectados por la saturación del terreno, lo que generó este movimiento en masa”, añadió el director de Gestión del Riesgo.

En el sitio hacen presencia los organismos de socorro del municipio de Vélez, junto con unidades del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, quienes atienden la emergencia y adelantan labores de evaluación de daños.