Tres temblores sacuden a Santander en menos de 9 horas: ¿hubo daños?

El departamento de Santander volvió a sentir la fuerza de la tierra con tres temblores registrados en un lapso de menos de nueve horas, todos con epicentro en el municipio de Los Santos, una de las zonas más activas del denominado “nido sísmico” de Colombia.

El primer evento ocurrió a las 7:21 p.m. del jueves 25 de septiembre, con magnitud 4.8 y una profundidad de 148 kilómetros. Posteriormente, a las 10:07 p.m., un segundo sismo de 3.1 grados se registró a 153 kilómetros de profundidad. Finalmente, a las 11:56 p.m., un tercer temblor de magnitud 3.5 sacudió nuevamente la región.

Aunque los movimientos fueron percibidos con claridad en Bucaramanga, el área metropolitana y otras zonas del oriente colombiano, las autoridades locales y los organismos de socorro confirmaron que no se reportan daños materiales ni personas afectadas.

#EnDesarrollo Se sintió con fuerza en Bucaramanga sismo de magnitud 4.8 con epicentro en Los Santos, Santander. Autoridades realizan un barrido en la zona por posibles afectaciones. El temblor fue a una profundidad de 148 kms #VocesySonidos pic.twitter.com/g0cEUusII4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 26, 2025

Las autoridades indicaron que se activaron los protocolos de atención y que los cuerpos de emergencia permanecen en alerta ante cualquier eventualidad.



De igual forma, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y recordar las medidas de autoprotección en caso de sismos.

En Bucaramanga también se sintieron los temblores que se registraron en Venezuela en las últimas horas. "El susto fue grande, la cama se movió", dijo un residente del barrio Cabecera a Blu Radio.

Duro temblor sacudió varias regiones de Colombia esta noche de jueves #VocesySonidos https://t.co/QhZskvdeqq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 26, 2025

Santander, por su ubicación geológica, es una de las regiones con mayor actividad sísmica del país. Por ello, expertos recomiendan estar preparados para responder a posibles réplicas y seguir siempre la información oficial del Servicio Geológico Colombiano.