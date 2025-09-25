Fuertes sismos en Venezuela que se sintieron en Bucaramanga y Cúcuta no dejan daños

Una seguidilla de sismos con epicentro en Venezuela generó alarma en varias ciudades del oriente colombiano, especialmente en Bucaramanga y Cúcuta, donde las autoridades activaron protocolos de emergencia y la ciudadanía evacuó edificios y viviendas por prevención.

En Bucaramanga, el temblor se percibió con fuerza en distintos sectores del área metropolitana. Varios residentes abandonaron sus apartamentos tras el movimiento telúrico, que según testigos “duró más de un minuto”. El alcalde Jaime Andrés Beltrán anunció que se activó el protocolo de máxima atención con todas las autoridades y cuerpos de socorro, al tiempo que pidió a la ciudadanía mantener la calma y atender las recomendaciones oficiales.

Auroridades de Bucaramanga en alerta por prevención por posibles nuevos sismo tras temblores con epicentro en Venezuela. "Pedimos a la ciudadanía mantener la calma", escribió en redes el alcalde Jaime Andrés Beltrán #VocesySonidos pic.twitter.com/KBcslAFyiV — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 25, 2025

En Cúcuta, el fuerte sismo generó pánico entre los habitantes, lo que llevó a la evacuación de edificios, locales comerciales y establecimientos públicos como medida preventiva. Las autoridades locales confirmaron que se encendieron las alertas y que se mantiene un monitoreo constante para verificar posibles afectaciones en infraestructuras y servicios esenciales.



Reportan que algunas personas de edificios de Bucaramanga salieron de sus apartamentos tras el temblor de 7.2 de magnitud con epicentro en Venezuela #VocesySonidos pic.twitter.com/cHURdoP1JF — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 25, 2025

Aunque hasta el momento no se reportan víctimas ni daños graves en territorio colombiano, los organismos de gestión del riesgo de Santander y Norte de Santander recordaron que la región andina y nororiental es sensible a los movimientos telúricos debido a su cercanía con el denominado “nido sísmico de Venezuela”, por lo que la población debe estar preparada para atender cualquier eventualidad.

“Reiteramos a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y atender únicamente la información oficial emitida por las autoridades competentes. De igual manera, recordamos que ante cualquier eventualidad o reporte de emergencia se encuentra habilitada la línea de Gestión del Riesgo 313 321 8204 y la línea de Bomberos 119”, manifestó Fabián Prato, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta.

Autoridades de Cúcuta reportaron que se activaron las alertas por fuerte temblor que generó pánico entre sus habitantes. Edificios, viviendas , locales comerciales y establecimientos públicos fueron evacuados por prevención. El sismo tuvo como epicentro Venezuela #VocesySonidos pic.twitter.com/WKhFj7JhoA — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 24, 2025

El Servicio Geológico Colombiano continuará entregando actualizaciones sobre la magnitud del evento y posibles réplicas, mientras los comités de gestión del riesgo en Santander y Norte de Santander mantienen vigilancia permanente.