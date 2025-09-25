En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Temblor en Colombia
Jorge Bava
Petro en la ONU
Once Caldas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fuertes sismos en Venezuela que se sintieron en Bucaramanga y Cúcuta no dejan daños

Fuertes sismos en Venezuela que se sintieron en Bucaramanga y Cúcuta no dejan daños

El Servicio Geológico Colombiano continuará entregando actualizaciones sobre la magnitud del evento y posibles réplicas.

sismos en Venezuela, temblores en Colombia, actividad sísmica, Zulia, Mene Grande, Maracaibo, Caracas, epicentro en Venezuela, magnitud 6.3, magnitud 6.2, Servicio Geológico Colombiano, Servicio Geológico de Estados Unidos, departamentos afectados, Norte de Santander, La Guajira, Ocaña, Valledupar, Riohacha, región Caribe, alerta sísmica, gestión del riesgo, daños en viviendas, fallas tectónicas, movimientos telúricos, réplicas, terremoto en frontera, noticias de última hora
Temblor hoy en Colombia
Foto: Servicio Geológico Colombiano
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Una seguidilla de sismos con epicentro en Venezuela generó alarma en varias ciudades del oriente colombiano, especialmente en Bucaramanga y Cúcuta, donde las autoridades activaron protocolos de emergencia y la ciudadanía evacuó edificios y viviendas por prevención.

En Bucaramanga, el temblor se percibió con fuerza en distintos sectores del área metropolitana. Varios residentes abandonaron sus apartamentos tras el movimiento telúrico, que según testigos “duró más de un minuto”. El alcalde Jaime Andrés Beltrán anunció que se activó el protocolo de máxima atención con todas las autoridades y cuerpos de socorro, al tiempo que pidió a la ciudadanía mantener la calma y atender las recomendaciones oficiales.

En Cúcuta, el fuerte sismo generó pánico entre los habitantes, lo que llevó a la evacuación de edificios, locales comerciales y establecimientos públicos como medida preventiva. Las autoridades locales confirmaron que se encendieron las alertas y que se mantiene un monitoreo constante para verificar posibles afectaciones en infraestructuras y servicios esenciales.

Aunque hasta el momento no se reportan víctimas ni daños graves en territorio colombiano, los organismos de gestión del riesgo de Santander y Norte de Santander recordaron que la región andina y nororiental es sensible a los movimientos telúricos debido a su cercanía con el denominado “nido sísmico de Venezuela”, por lo que la población debe estar preparada para atender cualquier eventualidad.

“Reiteramos a la ciudadanía la importancia de mantener la calma y atender únicamente la información oficial emitida por las autoridades competentes. De igual manera, recordamos que ante cualquier eventualidad o reporte de emergencia se encuentra habilitada la línea de Gestión del Riesgo 313 321 8204 y la línea de Bomberos 119”, manifestó Fabián Prato, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta.

Publicidad

El Servicio Geológico Colombiano continuará entregando actualizaciones sobre la magnitud del evento y posibles réplicas, mientras los comités de gestión del riesgo en Santander y Norte de Santander mantienen vigilancia permanente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Sismo hoy

Temblor hoy

Bucaramanga

Cúcuta

Santander

Norte de Santander

Noticias de hoy

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad