UNGRD emite parte de tranquilidad tras fuerte temblor de 6.3 que se sintió en Colombia

UNGRD emite parte de tranquilidad tras fuerte temblor de 6.3 que se sintió en Colombia

Este sismo ocurrió menos de una hora después de que se registrara en la misma zona un temblor de magnitud 5.4.

Foto: AFP
Tres sismos de gran magnitud han sacudido Venezuela. Todos se sintieron en Colombia
Foto: AFP
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Un temblor de magnitud 6.3 con epicentro en Mene Grande, Venezuela, sacudió la noche de este miércoles a varias regiones de Colombia, entre ellas Atlántico, Cesar, Antioquia, Santander y Norte de Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se registró a las 10:51 p.m., con una profundidad de 10 kilómetros, y generó alarma en municipios como Bucaramanga, Cúcuta, Ocaña, Sardinata, Pamplona y Valledupar.

>> Lea también: Videos del temblor que se sintió en varias ciudades de Colombia este miércoles

En redes sociales, cientos de ciudadanos compartieron testimonios de la intensidad del temblor: “Santo Dios, se sintió fuerte en Valledupar”; “Estoy en Bucaramanga y fue BRUTAL, como por 7 segundos”; “Se sintió más fuerte que el anterior en Bogotá”; y en “Girón, Santander: demasiado fuerte, están evacuando algunos edificios vecinos”.

Temblor de 6.3 esta noche en Venezuela.jfif
Temblor de 6.3 esta noche en Venezuela //
Foto: SGC

No hay amenaza de tsunami

La Dirección General Marítima (Dimar) confirmó que, pese a la magnitud, no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió un parte de tranquilidad, recordando que hasta el momento no se reportan daños graves ni víctimas en el país.

Este evento ocurrió menos de una hora después de que se registrara en la misma zona un temblor de magnitud 5.4, también con epicentro en Venezuela. Ambos fenómenos generaron temor entre la población, especialmente por la intensidad con la que fueron percibidos en el nororiente colombiano y en sectores de la región Caribe.

Las autoridades recomendaron mantener la calma, revisar protocolos de emergencia en hogares y edificios, y reportar cualquier situación de riesgo o afectación a los organismos competentes. El SGC reiteró que continuará monitoreando la actividad sísmica en la zona fronteriza para informar oportunamente a la ciudadanía.

