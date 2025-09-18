Tribunal fija fecha para conocer condena contra alcalde de El Playón por corrupción

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Penal, confirmó que el próximo 30 de octubre de 2025 se llevará a cabo la lectura de la providencia relacionada con el proceso que se adelanta contra Luis Ambrosio Alarcón López, actual alcalde de El Playón, Santander, por irregularidades en contratación.

El proceso judicial se deriva de la condena emitida el 30 de octubre de 2024 por el Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga, que encontró responsable al mandatario como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación. No obstante, en esa decisión también fue absuelto en uno de los cargos por peculado.

La Fiscalía determinó mediante investigación que, durante su periodo como alcalde en el año 2009, para el 29 de octubre, Luis Ambrosio Alarcón López, como alcalde de El Playón en su momento, firmó una factura por un valor de $4.000.042 por la compra de mercancía, cemento y manguera a favor de Maury Elieth Rueda Reyes quien vendió los productos con los cuales se iba a tratar el terreno de la vereda Santa Barbara, y fueron entregados a la Junta de Acción Comunal.

Posterior a esta compra, la Fiscalía determinó que, a tan solo días después, el mandatario firmó una letra de cambio en su calidad de alcalde del Municipio del Playón a favor de Carlos Arturo Acuña Ramírez, por un valor de $11.000.000, con el fin de financiar las ferias y fiestas del municipio las cuales se realizaron en diciembre del año 2009, sin seguir los procedimientos legales requeridos.

Estos dineros, según el juez, debían cancelarse por mediante el convenio interadministrativo 1714 de 2009, firmado el 13 de noviembre entre el Municipio y la Gobernación de Santander.

Aunque el giro fue realizado por la Administración Departamental, la falta de cumplimiento de los requisitos esenciales llevó a que los acreedores demandaran al municipio por un total de $35.000.000. Esto evidenció la apropiación indebida de recursos públicos por parte de Alarcón López, en beneficio propio y de terceros, según la investigación adelantada por la Fiscalía.

La defensa del alcalde interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto el pasado 1 de septiembre de 2025 y aprobado en el Acta 941 del Tribunal. La audiencia de lectura del fallo definitivo se realizará de manera virtual a las 11:30 a.m. del jueves 30 de octubre, bajo las herramientas tecnológicas dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Este caso mantiene en vilo a la administración municipal de El Playón, pues de confirmarse la condena, el alcalde Alarcón López podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos, lo que obligaría a un eventual salida de la administración municipal.