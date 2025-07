Tribunal ordena suspender el pico y placa metropolitano en Floridablanca, Girón y Piedecuesta

En un fallo de la magistrada María Eugenia Carreño Gómez se ordenó suspender de manera indefinida la implementación del pico y placa en Floridablanca, Girón y Piedecuesta, al considerar que esta medida vulnera derechos fundamentales como la libertad de locomoción, la propiedad privada y el libre tránsito.

La decisión responde a una tutela presentada por el empresario y activista piedecuestano Leonardo Silva Parada, quién argumentó que la restricción afecta a distintos sectores de la población, incluyendo agricultores, comerciantes y padres de familia, quienes han visto limitadas sus actividades cotidianas. Además, cuestionó la falta de estudios técnicos que respalden la necesidad y viabilidad de aplicar esta medida de manera regional.

“Expusimos cómo esta norma perjudica a quienes deben movilizarse a diario por razones de trabajo o estudio, sin que haya claridad sobre los beneficios reales de la restricción”, señaló Silva Parada.

El Tribunal, al tutelar el derecho a la libre circulación del ciudadano accionante, ordenó dejar sin efectos el numeral 3.2.1 del auto proferido el 2 de diciembre de 2024 por el Juzgado Quince Administrativo de Bucaramanga, que extendía la medida a la totalidad de vías urbanas de los tres municipios, más allá de las autopistas donde inicialmente fue implementada.

No obstante, la medida no se levanta de inmediato, pues las alcaldías aún pueden impugnar la decisión ante el Consejo de Estado. Mientras tanto, el pico y placa metropolitano sigue vigente hasta tanto no se emitan nuevos actos administrativos por parte de las autoridades de tránsito locales.

Además de la suspensión, la magistrada solicitó a los municipios involucrados realizar estudios técnicos sobre la pertinencia del pico y placa, así como sobre el fenómeno del mototaxismo y su impacto en la movilidad urbana.

Este fallo marca un punto clave en la discusión sobre el modelo de movilidad que se busca implementar en el área metropolitana de Bucaramanga, y podría derivar en una revisión integral de las medidas restrictivas de circulación en la región.