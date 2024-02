Tribunal suspende provisionalmente elección de contralor de Santander, Reynaldo Mateus

El Tribunal Administrativo de Santander suspendió provisionalmente la elección de Reynaldo Mateus como Contralor departamental de Santander argumentando que el proceso de elección no se ajustó a las normas y se cometieron varias irregularidades.

Es así que el Tribunal Administrativo de Santander suspendió de manera provisional la elección del actual contralor departamental Reynaldo Mateus Beltrán porque se hizo en las sesiones extraordinarias citadas en diciembre pasado sin que esas sesiones fueran convocadas por el Gobernador en ese momento, es decir, Mauricio Aguilar , algo que constituye una irregularidad en el proceso ya que, por ley, en sesiones extras solo se pueden debatir los proyectos que presente la administración departamental.

“Le advertimos en varias oportunidades a la Asamblea departamental, específicamente a su mesa directiva y a su presidente que hacer una elección en una sesión extraordinaria sin tener la convocatoria por parte del Gobierno departamental era, ni más, ni menos, que violar la ley. Sin embargo así lo quiso hacer la mesa directiva atropellando el procedimiento, bloqueando correos institucionales, sacando el personal para que no recibieran correspondencia respectiva y por eso estimamos que aquí lo que hubo fue una violación flagrante a la ley”, dijo el exdiputado de Santander Mauricio Mejía, quien interpuso la demanda de nulidad.

En síntesis, en la elección del contralor de Santander se habría presentado una violación al debido proceso y por ese motivo el Tribunal Administrativo del departamento suspendió la elección con una medida cautelar, mientras se define de fondo la demanda de nulidad contra el proceso de elección.

Publicidad

“La demanda básicamente busca anular ese proceso de elección y es importante aclarar que aquí no es contra los candidatos, no tengo nada contra la terna, no tengo nada contra quien se eligió, aquí es contra quienes quisieron violar la ley a sabiendas de que la iban a violar, hoy ya hay el pronunciamiento por parte de la Procuraduría en el sentido de que es claro la violación flagrante a la ley”, agregó Mejía.