UIS está lista para “Fiesta de las Luces 2025”: eventos gratis por Navidad

La Universidad anunció el inicio de la Fiesta de las Luces 2025, un encuentro institucional que, del 1 al 11 de diciembre, celebrará el cierre del año académico destacando el papel de cada integrante de la comunidad universitaria como una luz que aporta sentido, creatividad y humanidad a la vida institucional.

Bajo el concepto “Luz que nos une”, la celebración busca resaltar el valor del colectivo universitario, entendido como un mosaico de saberes, trayectorias y esfuerzos que se integran para iluminar un propósito común: el servicio al conocimiento, la cultura y la sociedad.

Según la institución, en esta edición cada persona será reconocida como una “chispa única” que contribuye a la calidez y vitalidad del campus. La Fiesta de las Luces pretende evocar cercanía, gratitud y esperanza, y al mismo tiempo proyectar el espíritu solidario que caracteriza esta época del año.

El evento contará con música en vivo, intervenciones artísticas, actos simbólicos y una ambientación luminosa diseñada para generar un ambiente acogedor. Las diversas puestas en escena buscarán destacar cómo la unión de todas estas “luces” fortalece no solo la vida académica y cultural, sino también el tejido humano que sostiene a la Universidad.



Además de ser un espacio de celebración, la fiesta pretende abrir un nuevo ciclo marcado por la colaboración, la inclusión y el bienestar institucional. La invitación se extiende a toda la comunidad universitaria y al público general que desee participar en esta experiencia que combina arte, tradición y reconocimiento colectivo.

Las entradas para los diferentes eventos programados están disponibles en el siguiente enlace: linktr.ee/TiqueteraUIS.