Universidad UCC rechaza agresión de estudiantes contra agentes de tránsito en Bucaramanga

La Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, emitió un comunicado en el que rechazó los actos de violencia registrados este miércoles 3 de septiembre en las afueras de su campus, durante un operativo de recuperación de espacio público adelantado por la Dirección de Tránsito con el acompañamiento de la Policía Nacional.

De acuerdo con la institución, algunos estudiantes participaron en las agresiones contra los agentes que retiraban motocicletas estacionadas en zonas no autorizadas. La directora de la sede, Nancy Duarte Pabón, aseguró que este tipo de conductas “no solo ponen en riesgo la seguridad e integridad de quienes las protagonizan, sino que también vulneran la imagen de la Universidad y desconocen los valores que orientan nuestra labor formativa”.

La universidad recordó que cuenta con parqueaderos seguros, habilitados especialmente para la comunidad estudiantil, con costos accesibles y condiciones de protección para los vehículos, a diferencia de los espacios informales que no cumplen las normas. Además, hizo un llamado a la reflexión y al respeto de la legalidad.

“La dignidad de portar el uniforme de la Universidad Cooperativa de Colombia conlleva una responsabilidad personal y colectiva. Cada estudiante representa dentro y fuera del campus los principios institucionales que promovemos: el respeto, la empatía, la legalidad y la convivencia”, señaló Duarte.

Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, calificó de inaceptables las agresiones contra los agentes de tránsito y reiteró que el espacio público debe ser recuperado en beneficio de toda la ciudadanía.

“El orden y la autoridad no se negocian. La agresión y la violencia no son el mecanismo ni la ruta para hacer valer una opinión. En Bucaramanga se ha vuelto normal que cada uno haga lo que quiera con el semáforo, con el parque, con el espacio público, y cuando se van a tomar decisiones, la reacción es la agresión. No vamos a permitir este tipo de comportamientos”, advirtió.

El mandatario también informó que se encuentra a la espera de los reportes médicos sobre la condición de los agentes y policías que resultaron afectados durante el procedimiento, y pidió a la universidad colaborar en la identificación de los responsables.

Jorge Abril, representante del sindicato de Tránsito de Bucaramanga, rechazó de manera enérgica la agresión: “En nombre de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y de los agentes de tránsito de mi ciudad, rechazamos plenamente la acción de los jóvenes frente a este proceso, que solo busca garantizar condiciones óptimas de movilidad. Ese joven que golpeó a nuestro agente se verá inmerso en una demanda penal, con penas que pueden oscilar entre 4 y 8 años de prisión”, señaló.