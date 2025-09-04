Publicidad

Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Condenan a 11 años de prisión a nueve implicados en robo a joyería Franco en Bucaramanga

Condenan a 11 años de prisión a nueve implicados en robo a joyería Franco en Bucaramanga

El robo, que en su momento fue calificado por las autoridades como uno de los más osados registrados en Bucaramanga, dejó pérdidas millonarias para los propietarios de la joyería.

FOTO ROBO JOYERIA BUCARAMANGA.png
FOTO: Captura de video robo a joyería en Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 06:41 a. m.

Un juez Decimo Penal de la capital santandereana condenó a 11 años de prisión a nueve de los once procesados por el millonario y cinematográfico robo a la joyería Franco, ocurrido en Bucaramanga, en julio de 2024.

Fue un planificado atraco, seis delincuentes asaltaron la Joyería Franco, ubicada en el Centro Comercial San José Plaza, sobre la carrera 17C con calle 56 de Bucaramanga.

En videos se ve cómo dos de los ladrones, vestidos con uniformes de policía (uno con el uniforme antiguo y otro con el nuevo), ingresan al local, desarman al vigilante de la joyería y lo golpean. Acto seguido, amenazan con armas a los cuatro empleados presentes, iniciando el asalto.

Un tercer delincuente, disfrazado con el uniforme de una empresa de envíos, se une al grupo junto a un cuarto asaltante. Ambos saltan sobre las vitrinas y comienzan a llenar costales con las valiosas joyas expuestas en las bandejas.

“Los individuos ingresan, colocan en indefensión al vigilante y proceden a hurtar las bandejas en donde se encontraban anillos, cadenas y aretes”, señaló las autoridades de Bucaramanga horas después del hurto.

Mientras tanto, los testigos en el Centro Comercial La Isla, al percatarse del atraco, comenzaron a gritar desesperadamente pidiendo ayuda. La presión obligó a los asaltantes a huir apresuradamente, descendiendo las escaleras hacia la salida del centro comercial.

La decisión judicial recae sobre Humberto Vargas, Jesica Valenzuela, José Gómez, Jonathan Martínez, Lino Zárate, Ángel Gabriel Díaz, Diego Rubiano y Hugo Sánchez, quienes fueron hallados responsables de participar en el atraco que conmocionó a la ciudad por la forma en que fue ejecutado.

El robo, que en su momento fue calificado por las autoridades como uno de los más osados registrados en la región, dejó pérdidas millonarias para los propietarios de la joyería y derivó en un amplio operativo policial que permitió la captura de los implicados.

Aunque en total fueron 11 las personas procesadas, solo nueve recibieron condena en esta primera instancia, mientras los demás esperan definición de su situación jurídica.

