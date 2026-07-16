Veedurías ciudadanas piden reprogramar reunión de delimitación de Santurbán en Bucaramanga

Un grupo de veedores ciudadanos, líderes sociales, ambientales, ediles y representantes de juntas de acción comunal de Bucaramanga solicitó aplazar la jornada de concertación para la nueva delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones–Santurbán–Berlín, programada para este 18 de julio en la Universidad Industrial de Santander (UIS), al considerar que el proceso no ofrece las garantías de participación ordenadas por la Corte Constitucional.

La petición fue presentada mediante un derecho de petición dirigido al gobernador de Santander, Juvenal Díaz; al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla; a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería, el Tribunal Administrativo de Santander y el Ministerio de Ambiente. En el documento, los firmantes respaldan la solicitud que previamente hizo la Gobernación para aplazar la jornada hasta que se cumplan las condiciones de publicidad, pluralidad, igualdad y seguridad para todos los participantes.

El veedor ciudadano Ramiro Vásquez aseguró que la solicitud surgió luego de que, según afirmó, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, sostuviera una reunión privada con integrantes del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán antes de la nueva jornada de concertación.

"Lo que pedimos es que se suspenda esa reunión mientras no existan garantías para todos los ciudadanos interesados en participar. La Constitución establece que cualquier persona que pueda verse beneficiada o afectada por una decisión tiene derecho a intervenir en este tipo de procesos", manifestó Vásquez.



Los veedores también recordaron los incidentes registrados el pasado 4 de julio durante la jornada de concertación realizada en Neomundo, donde se presentaron enfrentamientos entre asistentes que obligaron a suspender la sesión sin alcanzar acuerdos. Según los firmantes, esos hechos evidenciaron la necesidad de adoptar protocolos de seguridad y mecanismos que garanticen una participación amplia y ordenada.

En el documento, los líderes sostienen que la convocatoria para la reunión del 18 de julio no fue publicada oportunamente en el micrositio oficial "Santurbán Avanza" y que tampoco se ha divulgado la hoja de ruta ni el cronograma actualizado que el Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Ministerio de Ambiente publicar dentro del proceso de delimitación.

Además, solicitaron al Ministerio de Ambiente reprogramar la jornada hasta que se publique oficialmente la convocatoria, el cronograma del proceso y un protocolo de garantías y seguridad para los asistentes, así como un informe sobre las reuniones sostenidas con los distintos actores involucrados en la delimitación. También pidieron que se garantice igualdad de trato para todos los sectores y que el proceso permanezca al margen de intereses políticos.

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Los firmantes aclararon que su petición no busca frenar la delimitación del páramo de Santurbán, sino asegurar que el proceso de concertación se realice con las garantías de participación ciudadana ordenadas por la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, con el fin de evitar que la decisión final pueda ser cuestionada por presuntas irregularidades en el procedimiento.

Los veedores se unieron igualmente al llamado del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, quien solicitó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aplazar la segunda jornada de la mesa de trabajo y deliberación de la fase de concertación para la delimitación participativa del páramo de Santurbán.

La petición fue elevada mediante una carta dirigida a la ministra de Ambiente (e) Irene Vélez Torres, en la que el mandatario departamental argumenta que el objetivo es garantizar un proceso con mayores condiciones de participación ciudadana, coordinación institucional y diálogo efectivo entre las comunidades, las autoridades territoriales y el Gobierno Nacional.