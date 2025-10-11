En vivo
Violento crimen en Santander: hombre fue baleado y abandonado en zona boscosa de Pinchote

Violento crimen en Santander: hombre fue baleado y abandonado en zona boscosa de Pinchote

Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con ajustes de cuentas o actividades de microtráfico. La víctima fue identificada como Antony Daniel Gamboa Rodríguez, de nacionalidad venezolana.

Encuentran cuerpo de un hombre asesinado, en Pinchote Santander .JPG
Imágenes de las autoridades. Encuentran cuerpo de un hombre asesinado, en Pinchote Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

El cuerpo fue encontrado con un casco de motociclista aún puesto. La víctima, de nacionalidad venezolana, tenía antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y habría pertenecido a una estructura criminal desarticulada el año pasado.



  1. Topocoro.jpg
    Embalse de Topocoro en Santander.
    Blu Radio. Embalse de Topocoro. Foto: Blu Radio
    Santanderes

    Hallan cuerpo de hombre desaparecido en el embalse de Topocoro, Santander

El aterrador hallazgo sacudió la tranquilidad de los habitantes del municipio de Pinchote, en Santander. Un residente de la vereda El Congual, sector La Variante, alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo tendido a un costado de la vía, en una zona boscosa.

Al llegar al lugar, uniformados de la Policía confirmaron que se trataba de un hombre sin signos vitales, quien presentaba una herida en el rostro, al parecer causada por un disparo. El área fue acordonada mientras unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaban la inspección técnica del cadáver y recolectaban evidencias para esclarecer el crimen.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP

Horas más tarde, la víctima fue identificada como Antony Daniel Gamboa Rodríguez, de nacionalidad venezolana. Según reportes preliminares, el hombre registraba antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes y habría hecho parte del Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Zafiro”, desarticulado por las autoridades en 2024.

El mayor Hugo Armando Moreno Ramírez, comandante del Distrito de Policía de San Gil, confirmó que las investigaciones avanzan en coordinación con la Fiscalía.

“Estamos desplegando todas las actividades operativas necesarias para identificar a los responsables y determinar si este crimen tiene relación con actividades delictivas o con un posible ajuste de cuentas”, indicó el oficial.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan las diligencias forenses correspondientes para establecer con precisión las causas de la muerte.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen presencia policial en la zona rural de Pinchote para garantizar la seguridad de los habitantes. “Invitamos a la comunidad a suministrar cualquier información que permita esclarecer este hecho violento”, añadió el mayor Moreno Ramírez.

