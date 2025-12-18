En vivo
Adres advierte falta de información del régimen subsidiado y reporta recursos sin reclamar por EPS

El director de la Adres, Félix León, señaló que el régimen subsidiado no está reportando de manera completa el uso de los recursos que recibe. También informó que cuatro EPS intervenidas mantienen dineros en la entidad por no haber presentado facturas para su giro.

