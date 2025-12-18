Adres advierte falta de información del régimen subsidiado y reporta recursos sin reclamar por EPS

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León, advirtió que el régimen subsidiado no está entregando información suficiente y confiable sobre el uso de los recursos que recibe anualmente, lo que dificulta el seguimiento y control del gasto en salud.

De acuerdo con el funcionario, el cálculo de los recursos que se asignan al régimen subsidiado lo realiza el Ministerio de Salud con base, principalmente, en la información reportada por el régimen contributivo. Según explicó, en muy pocas ocasiones se ha podido hacer ese cálculo con datos provenientes de las EPS del régimen subsidiado, debido a que estas no presentan de manera completa los reportes exigidos.

León indicó que esta situación no es nueva y se ha presentado durante varios años. Añadió que en el año en curso no se cuenta con información confiable por parte de la mayoría de las EPS del régimen subsidiado, lo que impide conocer con precisión en qué servicios se están invirtiendo los recursos públicos.

El director de la Adres señaló que anualmente se giran cerca de 44 billones de pesos al régimen subsidiado y cuestionó que, pese a ese volumen de recursos, no se cumpla con la obligación legal de reportar el uso del dinero al Ministerio de Salud. Según afirmó, esa información es fundamental para verificar qué servicios se prestan a los afiliados y cómo se distribuyen los recursos.



Sistema de salud Foto: referencia, Meta IA

También, León informó que cuatro EPS Nueva EPS, Coosalud, Famisanar y Sanitas tienen recursos disponibles en la Adres que no han sido reclamados debido a la falta de postulación de facturas. Recordó que estas entidades se encuentran bajo intervención del Gobierno nacional.

El funcionario explicó que uno de los factores que podría estar incidiendo en estas demoras es el cambio de interventores y los procesos de empalme que deben realizarse. No obstante, aclaró que desde la Adres no se presentan atrasos en los pagos y que los giros se están realizando de manera regular.

Según indicó, el problema se origina en que algunas EPS obligadas al mecanismo de giro directo no han presentado las facturas correspondientes, lo que impide transferir los recursos a los proveedores de medicamentos y a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Finalmente, el director de la Adres hizo un llamado a las EPS para que se pongan al día con la presentación de facturas y así permitir el flujo de recursos hacia los prestadores del sistema.