Audifarma evita cierre de servicios tras acuerdo de pago por $2,7 billones a sus acreedores

La Supersoiciedades confirmó el acuerdo de reorganización de Audifarma S.A. en una decisión que permite a la compañía continuar operando mientras cumple un plan de pago para superar las dificultades financieras que enfrentó en los últimos años.

Audifarma había sido admitida al proceso de reorganización en diciembre de 2024, luego de presentar problemas de liquidez que afectaron “el pago oportuno a sus proveedores, trabajadores y demás acreedores”, indicó el organismo de control.

La empresa se dedica a la distribución de medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, prótesis, productos cosméticos a Entidades Promotoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

De acuerdo con la Superintendencia, a 30 de septiembre de 2025, Audifarma registró “activos por aproximadamente $3,07 billones y pasivos por $3,06 billones”.



De momento, la compañía cuenta con una amplia red de farmacias en todo el país y una planta de personal compuesta por 3.038 empleados permanentes y 284 temporales, para un total de 3.322 trabajadores, señalo la Supersociedades.

El acuerdo fue aprobado por más del 80% de los acreedores y permitirá la normalización de pasivos por más de $2,7 billones en un plazo de 12 años.

La entidad precisó que Audifarma no registra deudas con sus trabajadores y que las obligaciones con entidades públicas, proveedores y entidades financieras “se pagarán conforme a la prelación legal vigente”, según la entidad.

El plan de pagos está sustentado “en el flujo operativo de la empresa y en los recursos que se recauden de la cartera pendiente”, lo que busca garantizar que las obligaciones se cumplan de manera oportuna y que la empresa continúe operando con normalidad.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, destacó que “este acuerdo es un ejemplo de cómo el régimen de insolvencia empresarial permite salvaguardar unidades productivas en todos sus frentes y dimensiones”. Añadió que la decisión “evita el cierre de una empresa del sector farmacéutico, protege la libre competencia y garantiza la prestación de los servicios de salud a sus usuarios”.