En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Audifarma evita cierre de servicios tras acuerdo de pago por $2,7 billones a sus acreedores

Audifarma evita cierre de servicios tras acuerdo de pago por $2,7 billones a sus acreedores

La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial de Audifarma S.A., una de las principales distribuidoras de medicamentos del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad