Aumenta la tasa de reclamos en salud en Colombia durante el primer semestre de 2025

La Superintendencia Nacional de Salud informó que, con corte al 30 de junio de 2025, la tasa general de reclamos en salud en Colombia alcanzó los 202,11 por cada 10.000 afiliados en los regímenes contributivo y subsidiado, sin incluir los regímenes especiales y de excepción.

Esto representa un aumento frente a la cifra registrada al 30 de junio de 2024, cuando la tasa fue de 150,32 reclamos por cada 10.000 afiliados.

En lo que va del año 2025, cinco Entidades Promotoras de Salud (EPS) concentran las tasas más altas de reclamos. Estas son: Comfenalco Valle (298,75), Capital Salud (289,82), Famisanar (277,41), SOS (268,80) y Compensar (263,79).

En cuanto a las EPS bajo medida de intervención, después de SOS y Famisanar, se reportan las siguientes tasas de reclamos: Sanitas con 220,70, Nueva EPS con 209,23, Savia Salud con 192,05, Capresoca con 177,17, Coosalud con 125,03, Emssanar con 124,98 y AsmetSalud con la tasa más baja entre las intervenidas, con 93,41 reclamos por cada 10.000 afiliados.

Respecto a los regímenes especiales y de excepción, entre enero y julio de 2025 el Magisterio registró un total de 23.470 reclamos, de los cuales 22.737 han sido cerrados. Por su parte, la Policía Nacional reportó 16.388 quejas en el mismo período, de las cuales 14.609 ya fueron gestionadas y cerradas.

La Supersalud continúa realizando seguimiento al comportamiento de las quejas y reclamos presentados por los usuarios del sistema de salud, con el fin de monitorear la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones de las EPS.

“El llamado a todas las EPS, no solamente las intervenidas, sino a todas las demás EPS y a las EAPB que administran sus planes de atención a la población, es dar solución efectiva a los reclamos de los ciudadanos, evitando la reapertura de casos ya cerrados”, dijo Giovanni Rubiano, Superintendente