Con el apoyo del presidente y congresistas van a lograrlo: Claudia López sobre reforma a la salud

La ministra de Salud Carolina Corcho, salió nuevamente en defensa de la reforma a la salud, esta vez, en medio del anuncio de una nueva fábrica de vacunas para Bogotá, afirmó que sí se aplicaron los cambios que pidieron los partidos.

“Sobre las modificaciones que se han dado, un capítulo sobre las gestoras de salud y vida, las EPS que sean avaladas podrán pasar a ser gestoras, pero sin manejar los recursos. Quedan bajo un criterio de territorialización, criterios de auditorías, manual tarifario con pisos y techos”, aseguró la jefe de cartera de Salud.

Mientras tanto, ahora es la alcaldesa Claudia López quien asegura que el Gobierno no va retirar la reforma, e incluso confía en que será aprobada en el Congreso.

“Pero yo estoy segura que la reforma a la salud no será retirada, será aprobada. No es fácil llegar a un acuerdo, nadie a dicho que hacer cambios profundos es fácil, pero es indispensable. Yo estoy segura que con el apoyo del presidente, de la señora ministra, del Gobierno nacional y de la buena voluntad de los diferentes congresistas van a lograr, no frustrar una necesidad de Colombia que es tener un sistema de seguridad de salud pública fortalecido, si no llegar a un buen acuerdo”, indicó la alcaldesa de Bogotá.

