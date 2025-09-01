Contraloría alerta deficiencias en la atención a la primera infancia indígena

La Contraloría General de la República lanzó una fuerte advertencia sobre la atención integral a la primera infancia indígena, especialmente en los pueblos en riesgo de extinción.

Aunque en 2024 aumentó el número de niños y niñas indígenas atendidos —pasando de 198 mil a más de 218 mil— la cobertura de la Ruta de Atención Integral disminuyó en 8 de los 10 servicios que la conforman. Menos de la mitad recibió valoración en salud, apenas el 38% tuvo valoración nutricional y sólo el 29% accedió a formación familiar.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que concentra más del 80% de la oferta, redujo su inversión en la modalidad propia e intercultural en un 31% respecto al 2023, pese a ampliar su cobertura a más municipios.

“Aunque la modalidad propia del ICBF opera en zonas con altas Necesidades Básicas Insatisfechas, 419 municipios con alta población indígena y NBI superior al promedio nacional no cuentan con esta atención. Departamentos como Quindío, Atlántico, Norte de Santander y Santander no tienen cobertura con esta modalidad”, indicó la Contraloría.

Referencia indígenas. Blu radio.

La situación también es crítica para las madres gestantes: solo una de cada cuatro recibió control prenatal y menos de un tercio tuvo apoyo nutricional, lo que se refleja en el aumento de la mortalidad materna indígena.

“Aunque hubo una reducción del 47% en muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años indígenas, municipios como Uribia, Maicao, Riohacha, Cumaribo y Pueblo Rico siguen con cifras críticas. La falta de datos actualizados sobre la población de 0 a 5 años indígenas impide una planificación y focalización adecuadas”, se lee en el comunicado del ente de control.

Publicidad

Por esto, la Contraloría, en el marco del Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena, hizo un llamado al Estado para que, en diálogo con los pueblos indígenas, se traduzca la protección constitucional reforzada de esta población en acciones efectivas y culturalmente pertinentes, que realmente contribuyan a garantizar los derechos de la niñez y a disminuir las brechas históricas.