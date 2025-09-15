Estos son los instructivos con los que la Presidencia ordenó estrategia sobre Nueva EPS

Luego de la alocución presidencial del viernes 12 de septiembre, en la que el mandatario Gustavo Petro salió a responder por el informe de la Contraloría en el que evidencia el grave estado financiero de la Nueva EPS, hablando de un “enorme robo a la salud en Colombia”, de maquillaje de cifras por parte de quienes manejaban la entidad antes de su intervención por parte de la Superintendencia de Salud, así como de un llamado a la aprobación de la reforma a la salud en la Comisión Séptima; las redes sociales se inundaron de mensajes en respaldo al presidente Petro y a la actuación del Gobierno.

Lo que llamó la atención, es que buena parte de estos mensajes no eran espontáneos sino que correspondían a mensajes copiados por las cuentas de más de 77 entidades adscritas al Ejecutivo.

Por ejemplo, la cuenta en la red social X del Servicio Geológico Colombiano (@sgcol), usada habitualmente para alertar sobre movimientos sísmicos, publicó una imagen del presidente Petro con el mensaje: “La intervención no respondió a intereses personales ni a cálculos políticos. Respondió a una verdad que ya no se podía callar. Durante décadas, los recursos públicos de la salud se movieron sin control”.

Otro caso similar ocurrió con el Ministerio del Deporte, que en su cuenta de X publicó: “Cada joven que sueña con competir necesita atención médica digna. No más juego sucio con la vida”.

Todas estas publicaciones compartían el hashtag #SeRobaronLaSalud y durante el fin de semana fueron decenas los mensajes en defensa de las declaraciones dadas por el primer mandatario. Y es que esta gran cantidad de mensajes no fueron realizados al azar, sino que hacen parte de una estrategia comunicacional coordinada desde la Casa de Nariño.



Estrategia de Presidencia en redes sobre Nueva EPS

Blu Radio tuvo acceso a dos documentos de la Presidencia de la República que fueron enviados a todas las dependencias del Ejecutivo.

El primer documento titulado “LINEAMIENTOS DIGITALES OFICIALES EN APOYO AL DISCURSO PRESIDENCIAL SOBRE LA INTERVENCIÓN A LA NUEVA EPS”, establece las pautas con las cuales cada entidad debía segmentar los mensajes de la alocución para que tuvieran sintonía con su misionalidad y trazaba las acciones obligatorias que debía realizar cada entidad durante la alocución.

El objetivo, según reza el documento, es “alinear a todo el Gobierno nacional en una ofensiva comunicacional estratégica que denuncie con contundencia el modelo fraudulento de las EPS, respalde la intervención a la Nueva EPS y restituya el sentido de lo público en salud”.

El segundo documento titulado “PARRILLA DE CONTENIDOS”, orienta cómo debían ser los contenidos a publicar en las diferentes redes sociales durante 3 días y que tenía como objetivo general “Visibilizar el colapso del modelo EPS, legitimar la intervención estatal, y posicionar al presidente como líder que actúa desde la verdad, la justicia y la soberanía”.

Durante los tres días, la estrategia pasó desde la denuncia, a la indignación, y finalizó con un llamado a la acción y reconocimiento del presidente Petro como la persona que lidera un cambio en el sistema.

“Este contenido instala el punto de partida narrativo: el fraude comprobado. El objetivo no es informar cifras: es darle al presidente la autoridad moral de haber actuado donde otros callaron. Se publica en tono firme, institucional y frontal, para que la audiencia entienda que lo que pasó no fue un error ni un escándalo suelto, sino la consecuencia de un modelo diseñado para fallar”, se puede leer en el documento.

Ante las críticas, especialmente desde la oposición por el uso de recursos públicos para hacer propaganda, el presidente Petro respondió en su cuenta de X: “Las redes mías no son de 77, son como de 3.000 personas que saben que hay que ganar una batalla comunicación, cuando saben que estamos bajo una ataque comunicacional permanente a partir de la mentira y la calumnia. Comunicar es poder. Y la derecha usa la mentira, algunos medios la siguen. Si lo quieren también se libra una lucha de clases. Ideologías toman forma de periodismo y la constitución creó el derecho a la verdad”.