"La reforma a la salud es una utopía regresiva e ideologizada": Alejandro Gaviria

Alejandro Gaviria , exministro de Educación, se refirió nuevamente a la polémica reforma a la salud. Esta vez, aseguró que aunque el sistema si necesita cambios, esta reforma no es la solución para que los pacientes tengan una mejor atención.

Asimismo, Gaviria habló sobre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que, según él, otorgarle en el proyecto de ley el rol de pagador único no resuelve el problema de flujo de recursos; para él, un ejemplo, es que esta tiene problemas pagando solo accidentes no Soat, que es una fracción muy pequeña en comparación de lo que asumiría.

El exministro indicó que la reforma está ideologizada y que un proyecto así sólo puede exacerbar los problemas de los colombianos.

"Las gestoras no tienen un papel claro, el sistema no está bien armado, tenemos un edificio con problemas estructurales y, del otro lado, un sistema que no está bien concebido (…) La reforma a la salud es una utopía regresiva. En lugar de mejorar los problemas, puede agravarlos más. Es un proyecto que plantea un mundo mejor, pero sin claridad en los objetivos y tampoco sobre los problemas fundamentales del sistema", aseguró Gaviria.

Él explicó que es por eso, que esta reforma cómo está construida genera más problemas de los que resuelve, cómo el flujo de recursos, y resultará en más corrupción y menos controles.