Ley de vacunas gratis establece exenciones de responsabilidad a laboratorios farmacéuticos: MinSalud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz , confirmó que la Ley 333 de 2020, por medio de la cual se garantiza la gratuidad de las vacunas contra el COVID-19 , establece las exenciones de responsabilidad a los laboratorios farmacéuticos.

También establece exenciones de responsabilidad a los laboratorios farmacéuticos en la búsqueda de tener la mayor capacidad de negociación del país y todos quedamos autorizados para tramitar una póliza de seguros para el país para cubrir de estas eventualidades dijo Ruiz.

De acuerdo con el funcionario, la ley de vacunas gratis permite contar con mecanismos para el aporte de recursos privados para el financiamiento con el aval del Ministerio de Salud.

Ruiz aseguró que esta Ley permitirá avanzar desde el próximo año con la vacunación de los profesionales de la Salud y personas mayores de 70 años.

El presidente Iván Duque dijo que la sanción de esta Ley garantiza la gratuidad de las vacunas contra el COVID-19 para todos los colombianos. El mandatario explicó que con la expedición de esta Ley se va a adelantar todo el proceso de vacunación. Por ahora serían 10 millones de dosis las que negocia el Gobierno Nacional con la multinacional Pfizer .

Publicidad

“Representa una herramienta muy importante en estos momentos, no solamente porque nos permite actualizar y modernizar nuestra legislación en estas materias, sino porque también le da instrumentos al Estado para hacer inversiones de riesgo que nos permiten adquirir vacunas para enfrentar el COVID-19 ”, expresó Duque.

Por ahora Colombia continúa con las negociaciones con la multinacional Pfizer para la compra de 10 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus a un precio de 12 dólares. Sin embargo, el mandatario de los colombianos manifestó que no se ha hecho alarde porque la negociación no está 100% cerrada.

“En esto los avances son grandes y quizás la razón por la cual no estamos haciendo alarde es porque hasta que no esté cerrada ciento por ciento cada negociación nosotros no vamos a divulgar, porque muchas de estas conversaciones se transan a través de acuerdos de confidencialidad, pero lo hemos hecho mirando el panorama mundial y el panorama regional. El mensaje es vacunación y vacunación financiada por el Estado”, sostuvo.

El Ministerio de Hacienda tiene previstos recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias para este propósito por 437.138 millones de pesos.