¿Minsalud critica a Sanitas en público mientras pide atención médica en privado? Esto dice Keralty

El cruce entre el presidente Gustavo Petro y el Grupo Keralty volvió a escalar esta semana, luego de que el mandatario se viera obligado, por orden del Consejo de Estado, a rectificar sus declaraciones del 15 de julio, cuando aseguró que el “dueño de Keralty era un criminal” y cuestionó su presencia en el país.

La rectificación llegó, sí, pero a medias: Petro insistió en que “alguien se confundió”, y no él, y remató afirmando que el Estado colombiano tiene la facultad de decidir qué extranjeros pueden entrar al país. Una frase que cayó como advertencia directa sobre el presidente del grupo, el español Joseba Grajales.

Foto: Keralty - Presidencia

La respuesta no tardó. Este jueves, Keralty publicó un documento de dos páginas dirigido a los colombianos, firmado por Grajales, en el que repasa la historia de la organización en Colombia, recuerda su llegada hace más de 40 años y subraya que no aterrizaron en el país “de paso”, sino para construir, invertir y cuidar.

Pero hay un párrafo que encendió las alarmas. Grajales afirma que “muchos de los que hoy nos atacan públicamente nos buscan en secreto”, y que, mientras critican a Keralty ante los micrófonos, por la puerta de atrás solicitan atención para “sus hijos, sus padres, sus amigos y para ellos mismos”. En otras palabras: denuncian un doble discurso que, según fuentes confirmadas por Blu Radio, no es retórico.



La llamada del ministro de Salud pidiendo ayuda en atención médica

Al respecto, se reveló que ese párrafo alude a un episodio reciente: una llamada del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien habría solicitado atención especial para un familiar, hecho que ocurrió hace apenas unos días, pese a ser una de las voces más críticas del modelo de aseguramiento y, en particular, de las EPS del grupo Sanitas.



El comunicado enfatiza que, pese a los ataques, la organización atiende a todos sin discriminación, incluso a quienes los cuestionan en público. Grajales recalca que la vocación de la entidad “no depende del discurso de turno”, porque “cuidar es un deber moral, no un gesto político”.

El mensaje llega justo cuando la confrontación entre el Gobierno y las EPS continúa subiendo de tono. Mientras el presidente insiste en que el sistema de salud funciona como un “sistema criminal”, Keralty recuerda que bajo su operación han nacido casi un millón de colombianos y que han permanecido en el país incluso en momentos de crisis, pandemias y turbulencias políticas.

La organización también confirmó que insistirá en la tutela, pues consideran que la rectificación del presidente no cumple con los estándares exigidos por el Consejo de Estado. El pulso, lejos de cerrarse, parece apenas entrar en una nueva fase. Y ahora, con el señalamiento sobre el doble rasero en algunos sectores del Gobierno, la discusión promete más capítulos.