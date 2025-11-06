En vivo
MinSalud reitera que la reforma al sistema sí cuenta con el aval fiscal para ser aprobada

MinSalud reitera que la reforma al sistema sí cuenta con el aval fiscal para ser aprobada

El Ministerio de Salud afirmó que la reforma al sistema de salud cuenta con el aval fiscal requerido y que su aprobación no depende de una ley de financiamiento.

