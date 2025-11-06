MinSalud reitera que la reforma al sistema sí cuenta con el aval fiscal para ser aprobada

El Ministerio de Salud insistió en que el proyecto de reforma a la salud cumple con los requisitos financieros necesarios para seguir su curso en la Comisión Séptima del Senado de la República.

La entidad señaló que el Ministerio de Hacienda ha entregado en distintas ocasiones el aval fiscal solicitado para el debate legislativo, garantizando que la implementación de la reforma sería compatible con el marco fiscal de mediano plazo y con la sostenibilidad del sistema sanitario.

De acuerdo con el Gobierno, el proyecto fue radicado en septiembre de 2024 y aprobado en Comisión Séptima y en plenaria de la Cámara de Representantes en marzo de 2025. Sin embargo, afirman que desde abril de ese año se encuentra sin avance en el Senado.

El ministerio recordó que el concepto fiscal favorable fue entregado en septiembre de 2024, luego nuevamente en mayo y en julio de 2025, y ratificado una vez más en agosto ante la Comisión Séptima.



Debate reforma a la salud en la Cámara de Representantes Foto: Blu Radio

En medio de la falta de debate, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que interpondrá denuncias ante la Procuraduría y la Corte Suprema en contra de los senadores de esa comisión, por mantener suspendida la discusión del proyecto.

“Están viciando cualquier proyecto que se discuta en la Comisión. Lo que quieren es no trabajar, ir a hacer campaña y engañar a la gente otra vez”, señaló el funcionario en declaraciones públicas.

El Gobierno ha argumentado que la aprobación del proyecto permitiría avanzar en un modelo de atención primaria con mayor presencia en zonas apartadas, así como en procesos de recuperación de infraestructura hospitalaria, en beneficio de los residentes y habitantes del país.