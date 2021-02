MinSalud responde si los maestros serán, o no, priorizados en la primera etapa de vacunación

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, habló con BLU Radio sobre la propuesta que hizo el alcalde Jorge Iván Ospina de aplicar de manera prioritaria la vacuna contra el COVID-19 a los maestros de Colombia.

El mandatario de los caleños precisó que esto es importante para que se pueda garantizar un regreso a clases de los niños de manera más segura, luego de vivir varios meses de confinamiento por la pandemia.

Ospina indicó que así se podría garantizar la salud para los docentes y volver a la presencialidad en este 2021.

Ante esto, el ministro Ruiz indicó que las prioridades de vacunación ya están definidas, según el decreto emitido por el Gobierno Nacional.

“Cualquier idea importante, es aceptable, es buena, pero los colombianos tenemos que aceptar la prioridad y los políticos deben dar ejemplo, entender que la prioridad existe y que fue planteada por decreto”, dijo el ministro de Salud.

“Esa priorización fue consultada en consulta pública, abierta. En esa consideración, podemos decir que incluso a los maestros se les anticipó el tiempo de vacunación”, añadió.

Finalmente, el ministro Fernando Ruiz insistió en que este tema no puede ser una “excusa para que los niños no vuelvan a la presencialidad”.

“Ellos ya pueden ir a clase en alternancia. Ya no hay un riesgo en particular ni específico que involucre a los maestros que no les permita volver a clase. Es un sin sentido”, concluyó.

Escuche el aparte de esta entrevista aquí:

Vea la entrevista completa: