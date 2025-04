Nuevo decreto es una reforma mal escrita a la salud pasada por la puerta de atrás: Andrés Vecino

El Ministerio de Salud alista un decreto para que las EPS, IPS y entidades territoriales ajusten toda su operación para el cambio a un modelo preventivo. El decreto incluye varias de las cosas que cursan en la reforma a la salud .

Al respecto habló Andrés Vecino, profesor e investigador en la Universidad John Hopkins. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga advirtió que puede entenderse como un intento de implementar la reforma de salud a través de la “puerta trasera”.

"A mí me parece que esto es una reforma mal escrita a la salud pasada por la puerta de atrás. Realmente si uno lee el último texto de la reforma y lee este proyecto de decreto , son muy similares, mantienen básicamente las mismas dimensiones en las cuales quieren modificar el sistema”, puntualizó.

Vecino destacó que el decreto no aborda de forma adecuada cuestiones cruciales como la suficiencia de fondos y la transparencia en el uso de recursos. En su análisis, explicó que esta propuesta “brilla por su ausencia” en términos de suficiencia.

Insistió en que no se habla de nuevas fuentes de financiación ni de cómo mejorar la eficiencia del gasto, es decir, no resuelve los problemas de base del sistema de salud del país.

“Este proyecto de decreto es una modificación a un decreto existente que regula cómo funciona el sistema de salud y lo que hace es reemplazar una parte de el, que es la parte 11; es un decreto larguísimo que se enfoca en dos temas: en la articulación del sistema y en las funciones que las entidades territoriales tienen en el sistema de salud. Entonces, de esa manera, esto afecta la forma como EPS , IPS y entidades territoriales funcionan", añadió.

Impacto en los usuarios del sistema de salud

Un aspecto que preocupa a quienes dependen del sistema de salud es el hecho de que un decreto de este tipo no podría reemplazar una reforma estatutaria necesaria. Los usuarios ya están enfrentando problemas para acceder a citas, medicinas y tratamientos adecuados, lo cual afirmó.

"Sí, es cierto y quizás el primer impacto es que este decreto no trata el problema fundamental, o sea, tal vez brilla por su ausencia un problema fundamental y es el de suficiencia. No habla sobre plata, no habla sobre fuentes adicionales o formas de mejorar la eficiencia del gasto", contó.

Este texto legislativo, sugieren varios actores del sector, podría afectar adversamente el acceso a la salud, especialmente en áreas donde la infraestructura y el talento humano son limitados.

Y es que el elemento de la territorialización es otro punto crucial del decreto. Vecino aseveró que se vuelve a un sistema donde la afiliación a EPS es territorial, lo que crea nuevas barreras para aquellas personas que deben trasladarse por trabajo y requieren atención en otros departamentos, por ejemplo.

"Es un tema serio porque implica que las personas que tienen movilidad amplia, que usualmente además son personas de menores ingresos, no tienen la facilidad de acceder a diferentes hospitales en diferentes sitios del país", afirmó.

Además, lo que se plantea como redes integradas de servicios de salud podría resultar en discriminación en la atención dependiendo de las decisiones políticas de los gobernadores.

“Otro tema importante es la forma cómo crea estas redes, lo que llaman las redes integrales de servicios de salud, que es básicamente que toma los hospitales de primer nivel de atención, los más básicos y los más avanzados y los pone en una red, esa red es articulada por los gobernadores; parte de mi miedo con esto es que los gobernadores van a poder tomar decisiones discrecionales sobre que hospitales entran o no a la red", detalló.

El futuro de la salud en zonas apartadas

El profesor también mencionó que la solución a los problemas que afectan la atención de salud en regiones apartadas del país, donde escasea el personal médico y los recursos, no está claramente delineada en el decreto.

Personas hacen fila frente a una farmacia para recoger medicamentos en Cali, Colombia, el 25 de marzo de 2025. Antes del gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, las asociaciones médicas advirtieron sobre la escasez de medicamentos en el país. Los expertos afirman que esto se debió a la COVID-19, el aumento de la demanda, el envejecimiento de la población y la escasez de suministros a nivel mundial. AFP

A pesar de las promesas de aumentar la infraestructura, las especificaciones sobre cómo se construirá y se financiará esta infraestructura aún son difusas.

El giro directo y los recursos de salud

Respecto al mencionado giro directo de los recursos de salud, el profesor advirtió sobre los riesgos de que los aseguradores se vean desincentivados a controlar el gasto, lo que podría trasladar el costo adicional a los usuarios.