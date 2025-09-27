En vivo
Natalidad en Colombia
Pacto Histórico
Temblores en Colombia
Título Juliana Guerrero

Orgullo País: la colombiana que enseña yoga facial en París, Francia

Orgullo País: la colombiana que enseña yoga facial en París, Francia

Su propuesta es una invitación a reconectar con el propio rostro, prevenir de manera natural los signos del tiempo y cultivar la armonía interior que se refleja hacia afuera.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de sept, 2025

La colombiana Andrea López decidió hace más de dos décadas hacer de París su hogar, una ciudad reconocida mundialmente por su elegancia y su cultura del cuidado estético. En este entorno, Andrea encontró el espacio ideal para desarrollar y consolidar su pasión: el Yoga facial, una disciplina que une bienestar, rejuvenecimiento natural y conciencia en el cuidado del rostro.

Su trabajo se ha centrado principalmente en mujeres francesas, exigentes en todo lo relacionado con belleza y estética. Con un profundo conocimiento técnico y una sensibilidad marcada por sus raíces colombianas, Andrea ha sabido ganarse la confianza de un público que no solo aprecia los resultados visibles de su método, sino también la autenticidad y cercanía que transmite en cada práctica.

Más que una técnica, su propuesta es una invitación a reconectar con el propio rostro, prevenir de manera natural los signos del tiempo y cultivar la armonía interior que se refleja hacia afuera.

Para mí, la verdadera belleza surge cuando aprendemos a cuidar de nosotras mismas con respeto y amor, sin necesidad de artificios”, asegura López, convencida de que el Yoga facial es mucho más que una tendencia estética: es una herramienta de bienestar integral.

Hoy, Andrea se ha convertido en un referente del arte de realzar la belleza natural, inspirando a sus alumnas a descubrir un camino distinto hacia el autocuidado, donde lo esencial no está en cambiarse, sino en reconocerse.

Escuche aquí de qué se trata:

