Pese a que varios países no aplicarán vacuna AstraZeneca a mayores de 65 años, Colombia sí lo hará

Tras el anuncio de España de que la vacuna de Aztrazeneca solo la van a aplicar a personas entre 18 y 55 años, el viceministro de Salud de Colombia, Alexander Moscoso, dijo que Colombia si lo hará.

"La comunidad económica europea autorizó la vacuna de los 18 años en adelante, es decir, para todos. Algunos países como Alemania y España decidieron que no hay, para ellos, estudios suficientes que avalen la efectividad para mayores de 65 años", explicó el ministro en #YoMeCuidoYoTeCuido.

"La vacuna no es que no cumpla los requisitos, es que las autoridades de ellos dicen que no tienen estudios suficientes", enfatizó.

¿Qué decide Colombia ?

"Nosotros revisamos muy bien los documentos, igual que Estados Unidos y otros países. Consideramos que los estudios son concluyentes en la eficacia de la vacuna para mayores de 65 años", finalizó.

Escuche aquí la entrevista completa: