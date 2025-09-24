¿No puede eructar? La ansiedad podría estar relacionada

Eructar es algo normal e, incluso, útil para la salud, debido a que hacerlo ayuda a impedir que el estómago se infle, situación que puede ser causada por hablar mientras se consumen alimentos muy rápido, tomar gaseosas o mascar chicle.

Un estudio de Harvard titulado Letting the Air Out – Belching y realizado en 2023, concluyó que eructar es bueno para evitar el hinchamiento en el estómago. Además, el estudio especifica que se pueden presentar dos tipos de eructos: el eructo gástrico, que viene directamente del estómago, y el supragástrico, que apenas llega al esófago y regresa, mucho más frecuente y sin olor, los cuales son más comunes.

Sin embargo, existen personas a las que se les imposibilita eructar. Ante esto, expertos explicaron esta rara condición y sus posibles causas.



¿Por qué no puedo eructar?

Expertos del centro médico Quirónsalud, en España, afirmaron que, aunque parezca extraño, sí existen personas que no pueden eructar, y explicaron cómo se da este raro padecimiento.

La sensación de hinchazón y dificultad respiratoria son síntomas de las personas que no pueden eructar.

"Se trata de la disfunción cricofaríngea retrógrada, un trastorno del esfínter esofágico superior que bloquea la salida del aire acumulado en el esófago e impide eructar de manera normal", aseguraron los expertos; además, manifestaron que este puede ser un trastorno limitante para quienes lo padecen.



"Quien lo sufre siente que algo no funciona bien en su cuerpo, pero muchas veces desconoce que existe un diagnóstico y, lo que es más importante, un tratamiento", señalaron.

Los expertos también señalaron que esta condición suele confundirse con otros problemas de salud.



¿Qué tiene que ver la ansiedad con no poder eructar?

Según lo explicado por los especialistas, además de la imposibilidad de eructar, también hay otros síntomas que que se asocian con esta condición.

"La ansiedad, el aislamiento social o la incomodidad en reuniones y comidas con amigos son habituales en estos pacientes"; además mencionaron que, cuando una persona no puede eructar, otros síntomas como la presión en cuello y pecho, dolor torácico, sensación de hinchazón y dificultad respiratoria, son factores a tener en cuenta para asistir al médico.

Las personas con ansiedad y aislamiento son habituales en pacientes que no pueden eructar. Foto: generada con Image Fx

Finalmente, los expertos recomendaron que las personas que tengan estos síntomas, no teman en asistir a una consulta otorrinolaringológica para determinar si padecen esta inusual condición.

"Romper el silencio y divulgar que existe este trastorno es el primer paso para ayudar a quienes llevan años conviviendo con él sin respuestas claras", puntualizaron.