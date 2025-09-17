En vivo
Cardiólogo revela la bebida que se puede consumir a diario para mejorar la salud cardiovascular

Cardiólogo revela la bebida que se puede consumir a diario para mejorar la salud cardiovascular

El experto señaló que, tomada todos los días, esta bebida puede llegar a duplicar las células madre en la sangre, siempre que se prepare de la manera correcta para aprovechar sus beneficios.

Cardiólogo revela la bebida que se puede consumir a diario y mejora la salud cardiovascular
La bebida que se puede consumir a diario y mejora la salud cardiovascular
Foto: generada por Image fx
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 01:23 p. m.

Diversos estudios clínicos buscan encontrar herramientas para que las personas puedan mitigar enfermedades y mejorar su salud. Entre las diversas investigaciones, se ha dado con varios resultados que permiten fortalecer la salud cardiovascular a través de la alimentación.

Sin embargo, el cardiólogo William Li, de la universidad de Harvard, puso sobre la mesa un alimento que genera sorpresa debido a que no suele ser considerado como un ingrediente "saludable" dentro de la dieta alimentaria, y se trata del cacao.

Beneficios del cacao

El cacao suele ser visto como un alimento apetecido por su sabor dulce y consumido más por capricho que por salud. Sin embargo, hay estudios que demuestran que el cacao sí puede traer beneficios para la salud.

Cacao
El cacao se usa para hacer chocolate.
Foto: Gobernación de Santander

Según un estudio realizado en la universidad de Sao Paulo, en Brasil, en 2023, el cacao no solo sirve para hacer chocolate, también está lleno de sustancias buenas para el cuerpo.

Entre ellas vitaminas, minerales, fibra, grasas saludables y, sobre todo, flavonoides, que son compuestos con efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Esto posiciona al cacao como uno de los alimentos que son benéficos para la salud. Adicionalmente, el cacao trae aportes a la salud cardiovascular, y el médico William Li explica cuáles son.

¿Cuál es la bebida que mejora la salud cardiovascular?

Según el experto, el cacao es un alimento que puede activar las células madre en el cuerpo y que estas células son como un “equipo de reparación” que puede desplazarse a distintas partes para regenerar tejidos y ayudar a sanarlos.

Pero el cacao en sí mismo no es sólo de lo que habla el experto, Li explica que el chocolate caliente, tomado todos los días, puede multiplicar por dos la resistencia de los vasos sanguíneos y, así, mejorar la salud cardiovascular.

Sin embargo, el especialista advierte que no debería consumirse cualquier chocolate y que debe priorizarse el consumo de chocolate con más del 80% de cacao puro.

"Para adquirir el chocolate saludable del que estamos hablando es realmente importante prestar atención a los detalles y a la calidad de lo que realmente le vamos a dar al cuerpo, porque eso va a influir en cómo el cuerpo responde a ese alimento", puntualizó el experto.

