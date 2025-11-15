¿Qué cualidades heredamos de mamá? Las 'herencias intangibles' que influyen en nuestra vida

Heredar suele asociarse con bienes materiales: una casa, un apellido o un patrimonio familiar. Pero hay legados que no se ven y, aun así, marcan profundamente la vida: creencias, actitudes, temores y hasta nuestra relación con el dinero y el amor. Son huellas que pasan de generación en generación sin que lo notemos.

Pero ¿por qué heredamos comportamientos que ni siquiera entendemos? ¿Qué hace que algo tan íntimo como nuestra prosperidad tenga origen en historias que no vivimos?

Familia referencia Foto: pexels

El psicoterapeuta y experto en psicogenealogía, Ricardo Matallana, explicó en En Blu Jeans, de Blu Radio, que las llamadas herencias intangibles son “transmisiones invisibles, emocionales y simbólicas que circulan dentro del árbol familiar y determinan gran parte de la vida de los descendientes”.

“Se repiten sin que nadie comprenda por qué”, asegura elexperto.



Lo materno y lo paterno no siempre coinciden con mamá y papá

Matallana aclaró que más que hablar de “mamá y papá”, desde la psicogenealogía se habla de lo femenino y lo masculino:



Lo femenino/materno: lo interior, lo afectivo, lo nutritivo.

Lo masculino/paterno: la ley, la socialización, la proyección al mundo.

Programación neurolingüística: la clave para fortalecer la autoestima infantil, según experto Foto: generada por Image Fx

Por eso, una madre puede encarnar la energía paterna y un padre, la materna. No se trata de género ni de sexualidad, sino de funciones simbólicas que influyen en cómo crecemos y cómo nos relacionamos con el éxito y el merecimiento.

“El dinero es una energía profundamente masculina. Cuando a una persona no le fluye, revisamos cómo está esa energía paterna en su árbol familiar”, explicó el especialista.

Cuando lo heredado no nos pertenece

Muchos comportamientos y creencias que frenan nuestra abundancia vienen de historias familiares no resueltas: duelos, pobreza, pérdidas, silencios. A veces cargamos culpas heredadas, “misiones” por reparar o patrones que ni siquiera comenzaron con nuestros padres, sino con ancestros que nunca conocimos.

Publicidad

La clave está en hacer consciente ese legado: comprender de dónde viene, para qué lo sostenemos y cómo podemos transformarlo.

“El inconsciente familiar siempre busca equilibrar lo que no se resolvió en el pasado. Cuando lo hacemos consciente, empezamos a recuperar nuestra libertad”, concluyó Matallana.

Escuche la entrevista completa aquí: