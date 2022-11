¿Qué se necesita para volver a los espacios de trabajo? Experta responde

Este sábado En BLU Jeans estuvo Natalia González Santa, directora estratégica y socia en Figamma Diseño y Arquitectura, hablando sobre el futuro de las personas que van a volver a las oficinas después de pasar dos meses en teletrabajo, cambiando las costumbres diarias de la labor y cómo las empresas deben empezar a adecuar estos espacios para brindarle seguridad a sus empleados.

“Lo que nosotros le estamos diciendo a las empresas es que lo primero que tienen que hacer es un análisis de riesgo, ver quiénes son las personas que hacen parte de su organización, qué riesgos tienen y clasificarlos según el historial de salud, de esa manera saber quiénes van a entrar a los espacios de la oficina. Los protocolos ya las sabemos, pero si no tiene que salir y no tiene la necesidad, no lo haga”, explicó.

En el tema de ingreso a los lugares de trabajo, González fue enfática en el uso de la tecnología como aliada, ya que esta le va a permitir al empleado identificarse sin tener el mayor riesgo de contagio y de esa manera generar tranquilidad cuando llegue a su espacio de trabajo.

“En el tema de tecnología hay muchísima innovación y creemos que para allá vamos, para hacer esos cambios. Por ejemplo, los ascensores y temas de ingreso, en este momento poner la huella se convirtió en los más antihigiénico del mundo, sirve como identificación, pero en temas de bioseguridad no es lo ideal. Se han desarrollado lectores de iris, como los del aeropuerto; lectores de códigos QR en el celular y nuevas alternativas como el reconocimiento facial a través de las cámaras”, afirmó.

Escuche aquí la entrevista completa con Natalia González en En BLU Jeans:

