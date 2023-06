Reforma a la salud: gremios advierten riesgos fiscales si se aprueba el proyecto

Este viernes, 9 de junio, estuvieron reunidos diversos sectores del sistema de salud del país para hablar de la reforma a la salud . En el encuentro estuvo presente el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, quien aseguró que es necesaria una reforma porque el actual sistema no es sostenible financieramente y que en un tiempo se podría derrumbar.

"Si el actual sistema general de seguridad social en salud es sostenible y si es sostenible financieramente. Hoy, esa es una una una pregunta que nos debemos responder todos, para poder mirar de ahí para adelante en el sistema de aseguramiento social en salud que proponemos en el proyecto de Ley 339. ¿Qué tan sostenible puede ser?”, aseguró el viceministro Martínez.

Por su parte, Mauricio Santa María, presidente de la Anif, explicó que en Colombia apenas el 6 % de las personas, sin importar el régimen, tuvo problemas de acceso en la atención en salud cuando enfermo, esto de una cobertura del 99 % en todo el país.

“Que mucha gente tiende a minimizar el tema de cobertura, ¿no?. Le dicen a uno que no, pero es que una cobertura del 100 %, que doctor Santa María una cobertura del 100 % de qué sirve si no hay acceso real. Pues sirve de mucho y ya lo veremos más adelante; segundo alcanzar una cobertura del 99 % no se logra así como así, soplando, como dicen, soplando y haciendo botellas no se logra una cobertura. Eso cuesta un trabajo de 30 años continuado en el que uno pueda tener cobertura, la que el viceministro mostró que es cerca al 99 % sin importar si usted es una persona de bajos o altos ingresos", indicó Santa María.

Puntos en común entre gremios de salud

Gremios, asociaciones, organizaciones, académicos y exministros consideran que la reforma va a empeorar la atención para los usuarios, se fragmentarán los servicios, aumentará el gasto en bolsillo y no alcanzarán los recursos.

La discusión de la reforma se retomará nuevamente el martes, 13 de junio, a las 2:00 de la tarde, pues hasta ahora sólo han logrado avanzar en los impedimentos.

