Si se decreta toque de queda en Medellín, sería como el de Halloween: alcalde Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle , habló en Mañanas BLU sobre las medidas que regirán en la capital antioqueña para contener la pandemia del COVID-19 con ocasión del partido de fútbol entre las selecciones de Colombia y Uruguay, así como por el puente festivo de la Independencia de Cartagena.

“Tenemos una preocupación muy grande y es el partido de fútbol”, dijo el mandatario.

El último partido de fútbol que tuvimos significó para la ciudad tener que abrir casi 80 camas de cuidados intensivos adicionales a las que ya teníamos.

Quintero Calle aseguró que se hará un análisis en las próximas horas para determinar si se lleva a cabo un toque de queda en Medellín con el fin de evitar contagios masivos.

“Medellín sigue en meseta alta y lo que menos se quiere son subidas adicionales porque eso genera presiones adicionales sobre el sistema de cuidados intensivos”, declaró.

“Sería muy parecido a Halloween, desde las 10:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana. Podría ser más laxo siempre y cuando la ciudadanía reconoce el momento que estamos viviendo”, reveló Quintero Calle sobre la restricción que operaría este fin de semana.

Caso Campo Elías Galindo

El mandatario habló sobre la investigación por el homicidio del historiador Campo Elías Galindo, que la Fiscalía sostiene fue cometido por una trabajadora sexual en un supuesto crimen pasional.

Quintero Calle dijo que no tiene que retractarse de sus afirmaciones, en el sentido de que en el caso de la muerte de líderes sociales no puede descartarse el móvil político. Además, sostuvo que en la publicación en Twitter no cometió ninguna imprecisión demostrable hasta ahora.

Escuche al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en entrevista con mañanas BLU: