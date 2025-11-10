Sociedades Científicas alertan por el colapso del sistema de salud y acusan al Gobierno de la crisis

El presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), Agamenón Quintero, se pronunció sobre la crítica situación que vive el sistema de salud en el país, asegurando que el Gobierno nacional y el Ministerio de Salud están violando el derecho fundamental a la salud de los colombianos.

Según el médico intensivista, el panorama actual refleja la ausencia de gobernanza en el sector durante los últimos tres años, periodo en el que afirma se han intentado imponer reformas sin argumentos técnicos ni evidencia científica, lo que ha llevado al sistema a un estado de caos.

Quintero citó como respaldo el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, en el que se advierte el aumento de las tutelas por vulneración del derecho a la salud, las demoras en la atención a pacientes, el cierre de servicios y el desabastecimiento de medicamentos esenciales. Además, denunció que persiste la incertidumbre entre los trabajadores de la salud, quienes enfrentan demoras en los pagos y condiciones laborales precarias.

“Las órdenes de la Corte Constitucional están siendo abiertamente desacatadas”, enfatizó el dirigente gremial. El presidente de la ACSC también hizo referencia al pronunciamiento de exministros y exviceministros de Salud, quienes han advertido sobre las causas de la crisis estructural que atraviesa el sistema.



Para Quintero, las alertas técnicas y académicas han sido ignoradas por el Gobierno, lo que agrava los problemas de acceso, gestión y sostenibilidad del modelo de atención.

Finalmente, Agamenón Quintero instó a que el debate político y el proceso electoral no desvíen la atención sobre la realidad del sistema de salud y reiteró su llamado al Gobierno y al ministro de Salud a garantizar el cumplimiento del derecho fundamental de los 52 millones de habitantes del país. “No podemos permitir que la salud siga siendo rehén de intereses políticos y decisiones improvisadas”.