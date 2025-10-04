"Nadie se salva del virus del papiloma humano", alerta experta

En la más reciente emisión de Casa BLU de Blu Radio, Carmela Oranges, directora médica de MSD, habló sobre la prevención y detección a tiempo del virus del papiloma humano (VPH), un virus que afecta a ocho de cada diez personas en algún momento de su vida y que puede derivar en cáncer si no se detecta a tiempo.

Oranges destacó que el VPH es un virus democrático que no discrimina por edad, género ni estilo de vida. “Puede afectarle a cualquiera. Es silencioso y muchas veces no presenta síntomas, por lo que la prevención y la educación son fundamentales”, afirmó.

BLU Radio. Vacuna contra Papiloma Humano // Foto: AFP

La especialista explicó que existen más de 150 tipos de VPH, clasificados en de bajo y alto riesgo. Los de bajo riesgo suelen generar verrugas genitales o dérmicas, mientras que los de alto riesgo pueden producir cáncer, especialmente cáncer de cuello uterino en mujeres, y cáncer anal o lesiones en hombres. Además, alertó sobre infecciones en recién nacidos transmitidas durante el parto, que pueden derivar en complicaciones respiratorias graves.

Oranges señaló que, aunque la mayoría de las infecciones se eliminan de forma natural gracias al sistema inmune, un pequeño porcentaje persiste y puede desarrollarse con el tiempo, especialmente si hay cambios en la inmunidad, como estrés o enfermedades que debiliten las defensas.



¿Cómo prevenir y detectar el VPH?

La médica enfatizó que la vacunación es clave y debe aplicarse antes del inicio de la actividad sexual, aunque está aprobada hasta los 45 años. Para el diagnóstico, recomendó a las mujeres realizar citologías anuales con su ginecólogo, mientras que los hombres deben acudir al urólogo o internista ante cualquier lesión visible.

Oranges destacó la gravedad de la situación en Colombia, donde mueren siete mujeres al día por cáncer de cuello uterino, y subrayó la necesidad de reforzar la educación, la prevención y la cultura de control médico.

Montaje cifras de VPH en Colombia. Foto: captura de pantalla Observatorio Nacional de Salud

El mensaje central de la especialista fue claro: la educación sobre el VPH, la vacunación oportuna y la detección temprana son esenciales para prevenir complicaciones graves, mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad asociada al virus.

