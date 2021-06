Un informe de The New York Times abrió una dura polémica al afirmar que países que usan vacunas mayoritariamente chinas muestran nuevos brotes de COVID-19. En Colombia, donde se aplican en importante proporción dosis de Sinovac, la información genera preocupación y es fuente de especulaciones.

Vivian Luchsinger Farías, investigadora del Programa de Virología de la Universidad de Chile, se pronunció sobre el tema en Mañanas BLU.

"La vacuna es segura. Recibir la vacuna no significa que no nos vamos a infectar. Es efectiva y ha mostrado serlo para disminuir los enfermos, los casos graves y las muertes. Es efectiva como las otras vacunes, pero no es tan efectiva para prevenir la infección en los vacunados”, sostuvo la experta.

“Aunque uno se vacune debe seguir con las otras condiciones de seguridad como el uso de mascarilla y el distanciamiento”, agregó.

Escuche a Vivian Luchsinger Farías en entrevista con Mañanas BLU: