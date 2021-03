No activar

Nada que hacer: 372 vacunas no se podrán usar en Bogotá porque no tenían etiquetas “En realidad es un problema de fábrica y suponemos que eso se le repondrán a Colombia, ya no se pueden usar porque ya las sacamos de menos 70 grados y están por fuera de la cadena de frío, en ningún caso se podrán usar”, dijo el secretario de Salud sobre las vacunas.