Supersalud dice que detectó más de 300 colados en vacunación en Bogotá: Alcaldía reportó solo nueve

A pesar de que la Superintendencia de Salud en la auditoría a la Subred Norte de Bogotá detectó que 395 personas vacunadas en esta etapa no les correspondía, el secretario de salud, Alejandro Gómez, afirmó que tienen información solo de nueve personas que se saltaron la fila de vacunación en la subred norte, y entre esos está el de la politóloga Carolina Cárdenas.

Gómez afirmó que no conocen el informe de la Superintendencia de Salud. "No tenemos información sobre personas que no trabajaran en las subredes y hayan sido vacunadas", sostuvo.

Aseguró que le parece gravísimo que se mencione a 395 personas que eventualmente se vacunaron en un orden que no les correspondía en esa subred.

Recordemos que entre los 395 colados se identificaron 142 personas que prestan sus servicios en áreas administrativas tales como:

Gerencia

Dirección de contratación

Área de calidad

Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

Gestión ambiental

Activos fijos

Gestión documental

Dirección financiera

Control interno disciplinario

El Conmutador

Publicidad