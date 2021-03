SuperSalud alerta sobre personal no certificado para aplicar vacuna contra el COVID-19

La Superintendencia de Salud dio a conocer que en la auditoría a la Subred Norte de Bogotá se identificaron nueve hallazgos, entre ellos que la subred no contaba con talento humano destinado exclusivamente para la vacunación COVID-19 , ni certificación que acredite el entrenamiento para la aplicación de la vacuna.

De otro lado, parte del personal de vacunación no contaba con contratación vigente.

“Encontramos que no tenían certificado, que no tenían el entrenamiento y si no tiene las capacidades y no lo logran demostrar, allí es donde nosotros empezamos a actuar”, dijo en BLU Radio el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, sobre estos casos.

Por su parte, las Organizaciones de Enfermería lamentaron los hechos y pidieron que se recuerde que el proceso de vacunación está siendo realizado por seres humanos y que el personal de enfermería está expuesto a largas jornadas de trabajo, precarias condiciones laborales y bajos salarios, que pueden incrementar la posibilidad de errores.

Por esta razón, solicitaron a las instituciones encargadas de la vacunación unificar y garantizar el estricto cumplimiento de los protocolos acordes con las normativas internacionales al respecto, considerando principalmente la aplicación de la vacuna bajo campo visual del paciente y acompañante, que incluya el desempaque jeringa y aguja único uso, solo una jeringa en la mesa de aplicación, llenado de la jeringa en presencia de la persona e informe de la marca de la vacuna.