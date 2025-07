Acabó con la vida de su expareja por hacerse un bypass gástrico: esta pista clave lo delató

En el 2019, un atroz crimen conmocionó a la comunidad de Cali, Valle del Cauca, cuando un cuerpo fue hallado flotando en el río Cauca. La víctima fue identificada como Lady Joanna Soto Muñoz, madre de cuatro hijos.

El 22 de mayo de 2019, Lady dejó a sus hijos y salió de su casa en el barrio Naranjos, prometiendo regresar luego de una cita médica, pero nunca volvió. En un reportaje de El Rastro, la familia de la víctima dio detalles sobre el trágico suceso.

"Me dio un beso y me dijo ‘mamita, no te preocupes, yo me cuido’… pero no regresó”, recordó entre lágrimas Rubiela Muñoz, su madre. La incertidumbre se apoderó de la familia tras horas sin saber de ella, por eso comenzaron una búsqueda desesperada.

“Fuimos a todas las emisoras, pegamos afiches, pedimos ayuda en redes… pero no teníamos ni una pista”, contó Marly Muñoz, hermana de la víctima.

Cinco días después, un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado en el río Cauca, en el departamento de Caldas. La ropa y una joya permitieron la identificación: era Lady.

“Tenía los golpes en la cara, las manos maltratadas. Fue muy doloroso verla así”, relató uno de sus hermanos.

Publicidad

Las investigaciones revelaron que Lady había tenido una corta relación con un joven llamado Yesid López, pero que recientemente había decidido alejarse para evitar problemas con su exesposo, John Alexander Zamora Díaz. Fue precisamente ese dato el que llevó a las autoridades a centrar la atención en Zamora, con quien Lady había convivido por casi 20 años.

“Verificamos que Zamora trabajaba como taxista. Justamente el día de la desaparición, el vehículo que él conducía fue dejado misteriosamente limpio en un taller, cosa poco habitual. En el interior del carro encontramos rastros de sangre”, explicó en El Rastro el capitán Eliodoro Barrera, jefe de la Sijín en Cali.

Acabó con la vida de su expareja por hacerse un bypass gástrico: esta pista clave que lo delató Foto: El Rastro

Además, las autoridades descubrieron que Zamora había utilizado documentos falsos bajo el nombre de “Harold Gómez” para ocultar su verdadera identidad al momento de conducir el taxi.

Publicidad

Tras meses de seguimiento, interceptaciones telefónicas permitieron dar con su paradero en Santander de Quilichao, donde fue capturado mientras intentaba esconderse bajo una cama. En enero de 2020, Zamora aceptó su responsabilidad en el feminicidio de Lady y fue condenado a 35 años y 6 meses de prisión.

La motivación del crimen, según las autoridades, fue el rechazo y los celos: “Lady se había hecho un bypass gástrico, empezó a verse y sentirse mejor. Él no soportó que ella rehiciera su vida”, señaló el oficial.

En su memoria, sus familiares recordaron su alegría, su fuerza como madre y su deseo de salir adelante, frustrado por una tragedia que afirman, pudo evitarse.