Angie Miller reapareció en redes y rompió el silencio sobre el caso B-King

La modelo venezolana Angie Miller reapareció públicamente luego de semanas de silencio para hablar sobre el asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Herrera, conocido como Regio Clown, ocurrido en México el pasado 17 de septiembre.

Angie Miller, quien habría mantenido una relación cercana con B-King y fue detenida brevemente por las autoridades durante la investigación, aseguró que es inocente y que su detención fue solo parte del procedimiento. “Sí, estuve detenida el día 23 (de septiembre), me liberaron el día 26. Fue una investigación sencilla, las personas vieron que yo era inocente”, explicó.

“Yo no fui su pareja"

A través de un extenso video publicado en su cuenta de Instagram, la modelo relató su versión de los hechos y negó haber sido pareja sentimental del cantante. “Quiero aclararles algo: yo no soy mujer de Byron ni mucho menos fui su pareja. Nos estábamos conociendo, era una persona muy espectacular, y me afectó muchísimo lo que le sucedió”, expresó.

También pidió respeto y rechazó los rumores que circulan en redes sociales, en los que se le vincula con el crimen o con redes ilegales. “Les pido por favor que me desliguen y que me saquen de todas estas cosas malas que están diciendo de mí, que todas son falsas”, insistió.



En su mensaje, Miller reconoció haber trabajado durante varios años en la industria del contenido para adultos, pero subrayó que su labor no tiene relación alguna con los hechos violentos: “Soy actriz de contenido para adultos desde hace ocho años, pero soy una mujer soltera y no tengo ninguna pareja ni estoy relacionada con nadie”.

La modelo aprovechó la oportunidad para ofrecer disculpas a México por comentarios pasados que fueron malinterpretados: “En un momento de rabia dije que odiaba México, cosa que es mentira. Este país me ha brindado mucho. Lo que pasó fue una tragedia muy dolorosa y actué desde el dolor”.

Finalmente, Angie Miller pidió respeto tanto para ella como para las familias de las víctimas. “Por favor, ya no me nombren más. No soy una mala persona, no soy una mala mujer. Byron y Regio necesitan descansar en paz”, concluyó.