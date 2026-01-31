Bebé de 3 meses queda con daño cerebral tras negligencia de su niñera

Un bebé de tres meses, identificado como Braxton Musselman, sufrió lesiones cerebrales severas después de que su niñera, de 50 años, lo dejara caer, lo aplastara y lo sacudiera, lo que provocó un trauma en su cráneo que requirió dos cirugías de emergencia, según informan autoridades y registros publicados en redes de apoyo familiar.

El incidente ocurrió en la localidad de Madera, California, Estados Unidos, el pasado 13 de enero de 2026, cuando la niñera, identificada como Tonya Hamilton, llamó a los padres para decirles que el bebé estaba inconsciente tras el accidente.

Las autoridades respondieron a la llamada y Braxton fue trasladado de urgencia al hospital, donde resultó necesario practicarle cirugías cerebrales urgentes debido a la gravedad de sus lesiones.

Según un comunicado difundido por la familia en la plataforma de recaudación GoFundMe, los médicos tuvieron que retirar más de la mitad del cráneo del bebé para aliviar la presión intracraneal causada por una hemorragia y una inflamación extrema. En el procedimiento también se drenaron más de 300 mililitros de sangre y se practicaron dos operaciones para intentar salvar la vida del menor.



La petición de Braxton Musselman Foto: redes sociales

La investigación policial, basada en el análisis médico de las lesiones, sugiere que el daño sufrido por Braxton no es consistente con una caída accidental, por lo que la niñera fue arrestada bajo cargos de abuso infantil grave.

Tras su detención, Tonya Hamilton fue puesta en libertad bajo fianza y está programada para comparecer ante un tribunal el 9 de marzo de 2026 por el cargo de abuso infantil, según reportes de medios locales.

Publicidad

La familia de Braxton publicó la petición en redes pidiendo apoyo económico para cubrir los costos médicos y tratamientos de rehabilitación del bebé, ya que enfrenta una recuperación prolongada con posibles complicaciones neurológicas a largo plazo.

En declaraciones a medios locales, los padres relataron que después de la cirugía, Braxton empezó a mostrar signos de movimiento mínimo en su lado izquierdo, afectado por el daño en el lado derecho de su cerebro.

Sin embargo, los médicos advirtieron que la evolución será lenta y los desafíos médicos futuros son importantes, incluyendo posibles problemas neurológicos, convulsiones y la necesidad de terapias especializadas.

Publicidad

Las autoridades informaron que el bebé permanece bajo seguimiento médico especializado tras las cirugías, mientras se evalúan posibles secuelas neurológicas a mediano y largo plazo. De forma paralela, los organismos de protección infantil adelantan revisiones sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente y el historial de la niñera involucrada, como parte del procedimiento habitual en este tipo de casos.