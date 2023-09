Armando Benedetti dice que a quien chiflaron en el Metropolitano no fue a él

El exembajador de Colombia ante Venezuela Armando Benedetti hizo varias publicaciones en su cuenta de X, explicando lo que sucedió este jueves, 7 de septiembre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla durante el partido de la Selección Colombia contra Venezuela en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, en el que la Tricolor se llevó tres primeros valiosos puntos.

El exfuncionario asistió al partido y, en las gradas del estadio, se registró un confuso hecho que pronto se viralizó en redes sociales . Aparentemente, según varios videos difundidos, algunos hinchas que estaban cerca lo empezaron a abuchear e insultar, pero Benedetti aseguró que esos gritos no eran para él, sino para un hombre al que le estaban pidiendo moverse de un puesto.

"FUERA Benedetti", En toda colombia es contundente el rechazo a los petristas bandidos.pic.twitter.com/zXoOzf6y29 — Cabal Fans (@Fans_MFCabal) September 8, 2023

“Repito para los aficionados y creativos: llegué dos horas antes que iniciara el partido, me quedé los 90 minutos y NADIE me abucheó. Todo fue mamadera de gallo y solidaridad. Por el contrario, la persona que me insultó fue quien tuvo que irse de su puesto”, escribió Benedetti en su cuenta de X, antes llamada Twitter. Llama la atención que el video publicado por el exembajador no tiene audio.

A este se sumó otro comentario que hacia referencia a un video que él mismo compartió, en el que se ve cómo los hinchas de esa parte del estadio Metropolitano le gritan a alguien que, según recalcó Benedetti, estaba detrás de él y su familia.

“En este video queda clarísimo que a quien le gritan es a una persona que estaba detrás de mí, de mi esposa y de mi hijo, y que me insultó delante de ellos. Al medio tiempo, fue él quien se movió de sitio en el estadio. Gracias por la solidaridad a quienes estaban alrededor”, añadió.

Este es el video publicado por Armando Benedetti:

En este video queda clarísimo que a quien le gritan es a una persona que estaba detrás de mi, de mi esposa y de mi hijo, y que me insultó delante de ellos. Al medio tiempo, fue él quien se movió de sitio en el estadio. Gracias por la solidaridad a quienes estaban alrededor. pic.twitter.com/8ADgtuMLvL — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 8, 2023

Agmeth Escaf protagonizó fuerte choque con familia de Luis Díaz

Armando Benedetti no fue el único centro de polémica en redes sociales y es que, según varios videos, el representante a la Cámara Agmeth Escaf protagonizó una fuerte discusión en medio del partido Colombia vs. Venezuela, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con la familia de del jugador de la Selección Luis Díaz.

Agmeth Escaf Foto: Video redes sociales

Al parecer, todo se dio por cuenta de la acomodación de las sillas, por lo cual el representante pedía el asiento que, de acuerdo con la boleta, le correspondía.

Sin embargo, la discusión saltó al entorno político y los hinchas que estaban presenciando el choque entre el representante y la familia de delantero, empezaron a abuchear a Escaf y gritarle que saliera del estadio.